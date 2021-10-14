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  • Gabriel Pereira comemora primeiro gol diante da torcida do Corinthians: 'Muito feliz'
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Gabriel Pereira comemora primeiro gol diante da torcida do Corinthians: 'Muito feliz'

Jovem da base do Timão marcou o gol da vitória e pôde sentir o gosto de como é comemorar na frente da Fiel torcida. Garoto já projetou o duelo com o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 23:23

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 23:23

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quarta-feira, o Corinthians conquistou uma importante vitória no Brasileirão-2021 ao bater o Fluminense por 1 a 0, na Neo Química Arena. E os três pontos vieram com um bonito gol de Gabriel Pereira, aproveitando cruzamento de Gustavo Mosquito. O meia tem sido destaque da equipe e comemorou ter marcado seu primeiro tento diante da Fiel torcida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Em entrevista para o Premiere na saída do campo, o jovem corintiano, apesar de tímido, não escondeu a felicidade em balançar a rede na Arena com pouco mais de 12 mil alvinegros nas arquibancadas. Apesar dessa alegria, ele sabe que o trabalho precisa continuar, já que o próximo duelo é um clássico.
- É um sentimento que eu fico muito feliz de poder marcar meu primeiro gol diante da torcida, agora é seguir trabalhando focado, porque a gente tem mais um jogo importante na segunda contra o São Paulo.
Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o Timão brigar por posição maiores na tabela do Brasileirão, Gabriel Pereira não descartou a presença da equipe no topo. Pelo menos é esse o pensamento do camisa 38 e dos companheiros.
- O Corinthians é um time grande e a gente sempre pensa em estar melhor posicionado, de preferência ganhando títulos - concluiu GP.
A partir desta quinta-feira, o Timão já treina em preparação para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na próxima segunda-feira, pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Na sexta posição na tabela, o Alvinegro tem 40 pontos.

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