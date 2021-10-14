Gabriel Pereira comemora primeiro gol diante da torcida do Corinthians: 'Muito feliz'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, o Corinthians conquistou uma importante vitória no Brasileirão-2021 ao bater o Fluminense por 1 a 0, na Neo Química Arena. E os três pontos vieram com um bonito gol de Gabriel Pereira, aproveitando cruzamento de Gustavo Mosquito. O meia tem sido destaque da equipe e comemorou ter marcado seu primeiro tento diante da Fiel torcida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o Premiere na saída do campo, o jovem corintiano, apesar de tímido, não escondeu a felicidade em balançar a rede na Arena com pouco mais de 12 mil alvinegros nas arquibancadas. Apesar dessa alegria, ele sabe que o trabalho precisa continuar, já que o próximo duelo é um clássico.

- É um sentimento que eu fico muito feliz de poder marcar meu primeiro gol diante da torcida, agora é seguir trabalhando focado, porque a gente tem mais um jogo importante na segunda contra o São Paulo.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o Timão brigar por posição maiores na tabela do Brasileirão, Gabriel Pereira não descartou a presença da equipe no topo. Pelo menos é esse o pensamento do camisa 38 e dos companheiros.

- O Corinthians é um time grande e a gente sempre pensa em estar melhor posicionado, de preferência ganhando títulos - concluiu GP.