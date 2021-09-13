Gabriel Pereira celebra primeiro gol como profissional, mas lamenta empate do Corinthians

Por muito pouco o Corinthians não saiu com a vitória após duelo com o Atlético-GO. E o triunfo teria sido com um golaço de Gabriel Pereira, que marcou seu primeiro gol como profissional no 1 a 1 em Goiânia, neste domingo. O jovem comemorou o feito, mas lamentou o vacilo do time no fim.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com a ausência de Willian, que seria titular e acabou vetado pela Anvisa, Sylvinho deu a oportunidade para Gabriel Pereira iniciar como titular do ataque. Aos 14 minutos da segunda etapa, ele fez jogada individual, driblou duas vezes o mesmo defensor e chutou no cantinho para superar Fernando Miguel. O meia marcava ali seu primeiro tento desde que saiu da base.

Apesar da comemoração pelo tento importante para ele e para o clube, Gabriel lamentou que a equipe tenha sofrido um gol no fim da partida, quando Zé Roberto aproveitou cruzamento aos 43 minutos para igualar o placar. Segundo o jovem, agora é trabalhar para buscar melhorar o que acabou falhando.