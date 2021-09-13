Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Pereira celebra primeiro gol como profissional, mas lamenta empate do Corinthians
futebol

Gabriel Pereira celebra primeiro gol como profissional, mas lamenta empate do Corinthians

Jovem meia de 20 anos marcou um belo gol no segundo tempo, que por pouco não foi o da vitória. GP, como é chamado pelos companheiros, foi escolhido para ser titular do Timão...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 21:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 21:19
Por muito pouco o Corinthians não saiu com a vitória após duelo com o Atlético-GO. E o triunfo teria sido com um golaço de Gabriel Pereira, que marcou seu primeiro gol como profissional no 1 a 1 em Goiânia, neste domingo. O jovem comemorou o feito, mas lamentou o vacilo do time no fim.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Com a ausência de Willian, que seria titular e acabou vetado pela Anvisa, Sylvinho deu a oportunidade para Gabriel Pereira iniciar como titular do ataque. Aos 14 minutos da segunda etapa, ele fez jogada individual, driblou duas vezes o mesmo defensor e chutou no cantinho para superar Fernando Miguel. O meia marcava ali seu primeiro tento desde que saiu da base.
Apesar da comemoração pelo tento importante para ele e para o clube, Gabriel lamentou que a equipe tenha sofrido um gol no fim da partida, quando Zé Roberto aproveitou cruzamento aos 43 minutos para igualar o placar. Segundo o jovem, agora é trabalhar para buscar melhorar o que acabou falhando.
- Primeiramente queria agradecer a Deus pela oportunidade que me deu. Fico muito feliz de fazer esse gol, infelizmente a gente tomou o empate no final, não era o resultado que a gente queria, mas vamos seguir trabalhando para buscar o melhor sempre - disse para o Premiere, na saída de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados