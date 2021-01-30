futebol

Gabriel Pereira agrada Vagner Mancini e pode ganhar espaço no Corinthians

Cria da base do Timão entrou no segundo tempo contra o Bahia e deu a assistência para o único gol corintiano na derrota por 2 a 1...
LanceNet

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Autor da assistência para o gol solitário do Corinthians, marcado pelo volante Gabriel, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel Pereira agradou o técnico Vagner Mancini e pode ganhar mais espaço no Timão.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCom Otero suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cazares lesionado, após sofrer um estiramento na coxa direita, e Ramiro inicialmente infectado pelo novo coronavírus, em contraprova que mostrou resultado negativo, viva-se a expectativa de Mateus VItal ser realocado do lado esquerdo para o centro e Pereira fosse escalado pelo setor destro do gramado. Contudo, para não mexer no modelo que vinha utilizando, Mancini optou por promover o retorno do chileno Ángelo Araos, que não era titular desde outubro e havia jogada apenas quatro minutos de uma partida em novembro. Aos 17 minutos da etapa final, no entanto, Gabriel entrou e nove minutos depois e deu o passe para o gol de Gabriel.
- Acho que ele entrou bem, foi decisivo em alguns lances, então é mais um atleta que nós estamos, dentro desse contexto atual, valorizando - disse o técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.
O treinador corintiano, inclusive, disse que pretende buscar mais informações sobre "GP", como o meia-atacante é chamado internamente, até para utiliza-lo em outras funções.
- O atleta está acostumado em jogar pelos lados do campo, se sente bem assim, obvio que vou buscar essa informação, pra ver o que na base o atleta fazia - afirmou Mancini.
Cria da base corintiana, Gabriel Pereira subiu ao profissional nessa temporada, já fez sete partidas, todas entrando durante o jogo, totalizando 144 minutos. O jogo contra o Bahia foi o que ele mais tempo atuou.

