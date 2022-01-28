Gabriel Pec projeta consolidação para deslanchar no Vasco: 'Estou bem focado, mais maduro e confiante'

É para manter. Depois da estreia destacada na temporada, Gabriel Pec planeja uma realidade diferente, para este ano, da que 2021 se desenhou. No ano passado, o ponta-direita do Vasco foi bem no Campeonato Carioca, mas caiu de rendimento ao longo da temporada. Desta vez, ele espera que consiga se consolidar.- Graças a Deus, ano passado fui muito feliz no Carioca, fiz o primeiro gol do time e fui o vice-artilheiro do time no Carioca e no ano todo (empatado com Morato e Marquinhos Gabriel com sete gols). Infelizmente, eu criei uma expectativa muito grande pelo Carioca que eu fiz e, na Série B, eu não consegui seguir com as expectativas - analisou, antes de completar:

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- Acredito que, esse ano, eu vou conseguir deslanchar porque estou trabalhando muito para isso, estou bem focado, mais maduro e confiante no meu futebol. Quando vai passando os anos você vai aprendendo. A Série B, ano passado, serviu de um grande aprendizado para mim. Estou falando por mim. Eu acredito que, esse ano, eu vou conseguir deslanchar e fazer um grande Carioca e uma grande Série B - projetou.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Perto de fazer 21 anos, Gabriel Pec está na terceira temporada como profissional. Diante do Volta Redonda, na última quarta-feira, ele herdou a vaga que seria de Vitinho. O jogador emprestado pelo Corinthians seria titular, mas se lesionou. A tendência é que a cria de São Januário siga titular neste sábado, contra o Boavista.