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Gabriel Pec pode completar 100 jogos com a camisa do Vasco no duelo com o Tombense: 'Sonho de criança'

Com 11 gols e sete assistências no time principal, atacante pediu foco ao grupo para alcançar o resultado em Muriaé, Minas Gerais, e almejar o G4 da competição nacional...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 16:23
Animado com a vitória na última rodada, o Vasco se prepara para encarar o Tombense, em Muriaé, Minas Gerais, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo pode ser marcante para um jogador do elenco cruz-maltino: Gabriel Pec. Caso entre em campo, o camisa 11 completará 100 jogos pelo profissional. – Primeiro, gostaria de agradecer a Deus. Estou muito feliz em completar 100 jogos pelo Vasco. É um sonho de criança, estou aqui desde os oito anos. Passa um filme na cabeça, desde quando eu subia e descia a Serra todos os dias para treinar. Estou muito feliz. É uma alegria imensa para mim, para a minha família e para os meus amigos. Viemos de uma vitória dentro de casa e sabemos o quanto esse jogo será importante. Acredito que faremos um grande jogo – afirmou o atacante em entrevista ao site oficial do Vasco.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Com 11 gols e sete assistências no time principal, Pec revelou que mais importante que sua marca é buscar a segunda vitória da equipe na competição. O atleta pediu foco ao grupo para alcançar o resultado e almejar o G4 da competição nacional.
– Sem dúvidas o mais importante nesse jogo é a vitória do Vasco. Claro que se vier a vitória somada a essa marca importante, será um dia perfeito. Vamos entrar em campo focados, mais confiantes após o resultado diante da Ponte. Queremos entrar no G4 e não sair mais dele – finalizou.
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Com o triunfo sobre a Macaca, o Gigante da Colina soma seis pontos em quatro partidas na Série B. O confronto com os mineiros será realizado no domingo, às 18h, no Estádio Soares de Azevedo, localizado em Muriaé (MG). O adversário ainda não venceu no campeonato e empatou os quatro primeiros jogos.
Crédito: GabrielPecpodealcançarmarcaimportantepeloVasconojogodopróximodomingo(Foto:DanielRamalho/Vasco

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