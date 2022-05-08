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  • Gabriel Pec marca o gol da vitória do Vasco e dedica à sua mãe: 'Sem ela, não estaria vivendo tudo isso aqui'
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Gabriel Pec marca o gol da vitória do Vasco e dedica à sua mãe: 'Sem ela, não estaria vivendo tudo isso aqui'

Atacante aproveitou a bola na trave e só teve o trabalho de colocar a bola no fundo das redes; O camisa 11 marcou pela primeira vez com os pais e a namorada no estádio ...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 21:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 21:17
Em dois tempos distintos, o Vasco voltou a vencer na Série B e bateu o CSA por 1 a 0, em São Januário. Autor do gol da vitória, Gabriel Pec dedicou o feito à sua mãe e destacou que pela primeira vez marcou gol com seus pais e sua namorada no estádio. - Primeiramente quero agradecer a Deus. toda honra e glória a ele. Muito feliz, eu vinha sendo um pouco criticado pela torcida porque eu não vinha fazendo gols. Hoje graças a Deus eu fui feliz. Amanhã é dia das mães e dedico à ela que é uma guerreira. Sem ela, eu não estaria vivendo tudo isso aqui. Só tenho que agradecer muito a Deus e a minha família porque eles são tudo para mim - disse, e emendou:
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Ela está no estádio e a emoção é enorme. Meu pai e minha mãe me cobravam porque sempre que eles vinham para o estádio eu não fazia gol e quando eles assistiam de casa eu marcava. hoje, eu pude fazer gol com meu pai, minha mãe e minha namorada no estádio. Isso não tem preço - completou.
O Gigante da Colina não fez um bom primeiro tempo e teve muita dificuldade para incomodar o gol adversário. No entanto, com as entradas de Carlos Palacios, Juninho e Figueiredo, a equipe teve mais ímpeto ofensivo e conseguiu deixar o gramado com os três pontos.
+ ATUAÇÕES: Palacios e Figueiredo entram e são os destaques do Vasco; Gabriel Pec marca o gol da vitória
Com a vitória, o Cruz-Maltino soma 10 pontos em seis rodadas e agora ocupa a quinta colocação com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, os cariocas medem força com o líder Bahia, no domingo, às 16h, também na Colina histórica.
Crédito: GabrielPecmarcouogoldavitóriadoVascosobreoCSA,pelasextarodadadaSérieB(Foto:DanielRamalho/Vasco

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