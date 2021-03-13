Gabriel Pec, do Vasco, elogia o técnico Marcelo Cabo e destaca: 'Já chegou me dando confiança para jogar'

Crédito: Rafael Ribeiro / CR Vasco da Gama

Autor dos dois primeiros gols do Vasco na temporada 2021, Gabriel Pec participou da coletiva de imprensa e falou sobre o empate contra o Nova Iguaçu, em São Januário. De acordo com o atleta, com a chegada de Marcelo Cabo, o time já teve uma evolução e ele ganhou mais confiança para pisar na área e jogar mais por dentro.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca - Acho que a gente começou muito bem. Fomos pra cima do adversário, eu abri o placar, fui feliz. Infelizmente sofremos o empate, mas eu pude fazer a virada ali e a gente não soube aproveitar muito e tomamos o empate. A gente já nota uma evolução muito grande no nosso time, onde a gente propôs o jogo, só que faltou melhorar no último terço - analisou, e acrescentou.

- Ele já chegou me dando confiança para jogar. Pediu para eu sempre flutuar nas costas dos adversários, para eu pegar a bola e virar de frente com espaço e não ficar isolado na ponta, aberto. Pediu para eu jogar mais por dentro e tocar mais na bola e para pisar mais na área, como foi no meu primeiro gol. A bola rebateu e eu pude fazer o gol. Muito feliz e já notamos que teve uma grande diferença. Mostrou que ele quer que a gente jogue no campo do adversário sempre e que proponha o jogo - elogiou.