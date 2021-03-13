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  • Gabriel Pec, do Vasco, elogia o técnico Marcelo Cabo e destaca: 'Já chegou me dando confiança para jogar'
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Gabriel Pec, do Vasco, elogia o técnico Marcelo Cabo e destaca: 'Já chegou me dando confiança para jogar'

Autor de dois gols contra o Nova Iguaçu, jovem diz que a equipe evoluiu e conseguiu propor o jogo, mas faltou melhorar no último terço para sair com a vitória...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:59
Crédito: Rafael Ribeiro / CR Vasco da Gama
Autor dos dois primeiros gols do Vasco na temporada 2021, Gabriel Pec participou da coletiva de imprensa e falou sobre o empate contra o Nova Iguaçu, em São Januário. De acordo com o atleta, com a chegada de Marcelo Cabo, o time já teve uma evolução e ele ganhou mais confiança para pisar na área e jogar mais por dentro.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca - Acho que a gente começou muito bem. Fomos pra cima do adversário, eu abri o placar, fui feliz. Infelizmente sofremos o empate, mas eu pude fazer a virada ali e a gente não soube aproveitar muito e tomamos o empate. A gente já nota uma evolução muito grande no nosso time, onde a gente propôs o jogo, só que faltou melhorar no último terço - analisou, e acrescentou.
- Ele já chegou me dando confiança para jogar. Pediu para eu sempre flutuar nas costas dos adversários, para eu pegar a bola e virar de frente com espaço e não ficar isolado na ponta, aberto. Pediu para eu jogar mais por dentro e tocar mais na bola e para pisar mais na área, como foi no meu primeiro gol. A bola rebateu e eu pude fazer o gol. Muito feliz e já notamos que teve uma grande diferença. Mostrou que ele quer que a gente jogue no campo do adversário sempre e que proponha o jogo - elogiou.
Após o empate no Estadual, o Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira, diante da Caldense, em sua estreia pela Copa do Brasil, às 21h30, no Ronaldão. Pelo Carioca, o time terá pela frente o seu primeiro clássico no sábado, às 18h, em São Januário, contra o Botafogo.

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