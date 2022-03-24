Gabriel Pec destaca semanas de treinos para a estreia do Vasco na Série B: 'Entrosar cada vez mais'

Após a eliminação do Carioca, o Vasco volta suas atenções para a estreia na Série B. Com o intuito de dar a volta por cima depois da péssima campanha de 2021, o foco é total no acesso. Para isso, o elenco conta com muitas peças novas e alguns remanescentes do ano passado. Entre eles está o jovem Gabriel Pec, que falou sobre as semanas de preparação para a estreia e o que a equipe deve fazer de diferente para voltar à elite. - É um período muito importante. Teremos duas semanas cheias para trabalhar onde o professor Zé vai poder implementar mais ainda o trabalho dele. E a gente vai implementar bastante no ataque, a defesa que é muito importante, e o mais importante de tudo é trabalhar o conjunto. A gente se entrosar cada vez mais para estrear na Série B sabendo de tudo que tem que fazer para ser um grande ano - revelou o atacante.

Ao falar sobre a campanha de 2021, Gabriel Pec ressalta que os erros serviram de aprendizado e que não tem mais desculpas. Para ele, a equipe deve estar atenta durante todos os jogos, ainda mais em uma competição tão disputada quanto a Série B.

- Ano passado, a Série B foi de muito aprendizado. Infelizmente não conseguimos nossos objetivos. Mas para mim serviu mesmo como um grande aprendizado. Porque vimos que são jogos muito complicados, tanto dentro, quanto fora de casa. Temos que estar ligados, entrar e terminar os jogos atentos. Porque o gol pode sair tanto no início, quanto no final da partida. Além dos campos ruins, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante e focar muito para esse ano não ter mais desculpas e a gente conseguir nossos objetivos - analisou.

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Por fim, o atacante falou sobre a visita do influenciador Iran, o "Luva de Pedreiro", que esbanjou humildade ao conhecer o elenco. O jovem bateu pênalti em São Januário e no CT Moacyr Barbosa, conheceu Roberto Dinamite e participou do lançamento do podcast 'Fala, Vascão'

- Ontem foi um momento muito incrível com o Iran. A gente vê a humildade dele quando chegou, me contagiou. Já era fã vendo os vídeos dele só pelo celular. Quando chegou pessoalmente, vi o brilho no olho dele por ter me conhecido, não tem preço. Estou muito feliz, torço muito por ele. Que Deus possa abençoá-lo porque ele vem de um local que não tem muitas expectativas e agora abriu-se o mundo para ele. Então, que ele possa saber acertar nas suas escolhas e espero que Deus abençoe os caminhos dele - elogiou Pec.

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O Gigante da Colina estreia no segundo final de semana de abril diante do Vila Nova, em São Januário. Antes disso, terá três semanas de preparação, já que foi eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil.