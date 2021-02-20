Gabriel participa apenas de aquecimento e segue como dúvida no Corinthians; confira opções

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Com uma lesão na coxa esquerda sofrida na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Santos, na última quara-feira (17), o volante Gabriel segue como dúvida em relação ao duelo deste domingo (21), às 16h, contra o Vasco, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador participou da primeira parte do treinamento deste sábado (20), último antes do confronto diante do time carioca, apenas aquecendo com o grupo e depois foi para a parte interna do CT Joaquim Grava pra seguir o tratamento em recuperação da contusão.

>> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosCaso a ausência do camisa 5 se confirme, dois jogadores são os principais postulantes a vaga no meio-campo: Xavier e Ramiro. O primeiro foi a opção do técnico Vagner Mancini na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no último domingo (14), no estádio do Maracanã, quando Gabriel cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A cria da base corintiana atuou 65 minutos, quando foi substituído por Luan, acertou 13 passes, duas bolas longas, venceu sete dos 11 duelos, seja aéreos ou no chão, e ainda registrou três cortes, uma interceptação e dois desarmes.

Por outro lado, precisando da vitória para se manter vivo pela última vaga na pré-Libertadores Mancini pode optar por um meio-campo mais ofensivo e, assim, escalar Ramiro ao lado de Cantillo. Contratado em 2019 com status de campeão da Libertadores dois anos antes, pelo Grêmio, o camisa 8 nunca se firmou na titularidade corintiana. Nesta temporada, fez 40 jogos, sendo 29 como titular, marcou dois gols, sendo um no Brasileirão.