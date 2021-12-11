Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Noga comemora retorno aos gramados pelo Flamengo: 'Grandes coisas estão por vir'
futebol

Gabriel Noga comemora retorno aos gramados pelo Flamengo: 'Grandes coisas estão por vir'

Noga se recuperou de uma lesão muscular na coxa, sofrida em setembro, em jogo válido pelo sub-20; diante do Atlético-GO, ele estreou pelo Flamengo no Brasileirão 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 14:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:00

A última partida do Flamengo na temporada, contra o Atlético-GO, foi a primeira de Gabriel Noga pelo time no Brasileirão 2021. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, sofrida em setembro, em jogo pelo sub-20, o zagueiro ganhou oportunidade entre os titulares do Rubro-Negro na última quinta-feira, uma vez que boa parte do elenco principal ganhou férias antecipadas. Assim, pelas redes sociais, o defensor comemorou o retorno e já olhou para o futuro com otimismo. > Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Voltando a jogar depois de um tempo parado, seguir trabalhando e ajustando!!! Grandes coisas estão por vir - publicou. Gabriel Noga é tido como uma das principais joias da base do Flamengo. Não por acaso, após a lesão, ele viu a comissão do então técnico Renato Gaúcho sugerir que tratasse a coxa com o departamento médico dos profissionais. O clube, contudo, nunca informou publicamente o grau da lesão.
Com a partida disputada contra o Atlético-GO, Noga entrou em campo pelo time profissional do Fla em cinco oportunidades: as demais foram em três jogos pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil, diante do ABC.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão 2021
Agora, o Rubro-Negro só volta a campo em 2022. O Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, a princípio no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A FERJ ainda confirmará, mas a partida está prevista para acontecer no dia 26 ou 27 de janeiro.
Crédito: GabrielNogaéumadasprincipaisjoiasdoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados