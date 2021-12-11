Gabriel Noga comemora retorno aos gramados pelo Flamengo: 'Grandes coisas estão por vir'

A última partida do Flamengo na temporada, contra o Atlético-GO, foi a primeira de Gabriel Noga pelo time no Brasileirão 2021. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, sofrida em setembro, em jogo pelo sub-20, o zagueiro ganhou oportunidade entre os titulares do Rubro-Negro na última quinta-feira, uma vez que boa parte do elenco principal ganhou férias antecipadas. Assim, pelas redes sociais, o defensor comemorou o retorno e já olhou para o futuro com otimismo. > Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Voltando a jogar depois de um tempo parado, seguir trabalhando e ajustando!!! Grandes coisas estão por vir - publicou. Gabriel Noga é tido como uma das principais joias da base do Flamengo. Não por acaso, após a lesão, ele viu a comissão do então técnico Renato Gaúcho sugerir que tratasse a coxa com o departamento médico dos profissionais. O clube, contudo, nunca informou publicamente o grau da lesão.
Com a partida disputada contra o Atlético-GO, Noga entrou em campo pelo time profissional do Fla em cinco oportunidades: as demais foram em três jogos pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil, diante do ABC.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão 2021
Agora, o Rubro-Negro só volta a campo em 2022. O Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, a princípio no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A FERJ ainda confirmará, mas a partida está prevista para acontecer no dia 26 ou 27 de janeiro.