Gabriel Noga comemora retorno aos gramados pelo Flamengo: 'Grandes coisas estão por vir'

A última partida do Flamengo na temporada, contra o Atlético-GO, foi a primeira de Gabriel Noga pelo time no Brasileirão 2021. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, sofrida em setembro, em jogo pelo sub-20, o zagueiro ganhou oportunidade entre os titulares do Rubro-Negro na última quinta-feira, uma vez que boa parte do elenco principal ganhou férias antecipadas. Assim, pelas redes sociais, o defensor comemorou o retorno e já olhou para o futuro com otimismo. > Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Voltando a jogar depois de um tempo parado, seguir trabalhando e ajustando!!! Grandes coisas estão por vir - publicou. Gabriel Noga é tido como uma das principais joias da base do Flamengo. Não por acaso, após a lesão, ele viu a comissão do então técnico Renato Gaúcho sugerir que tratasse a coxa com o departamento médico dos profissionais. O clube, contudo, nunca informou publicamente o grau da lesão.