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Gabriel Menino testa positivo para Covid-19 e é o sétimo infectado no elenco do Palmeiras

Meio-campista foi diagnosticado com coronavírus na manhã desta sexta-feira em teste realizado na Academia de Futebol. Cria da base está assintomático e em isolamento...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 12:16

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:16

O Palmeiras vive um princípio de surto de Covid-19 em seu elenco neste início de pré-temporada. Após seis casos diagnosticados nos últimos dos dias, foi a vez de Gabriel Menino se juntar à lista e ser o sétimo a testar positivo para a doença. O jovem da base alviverde está assintomático e em isolamento. A informação foi divulgada pelo Nosso Palestra e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Na última quarta-feira, quando o grupo se reapresentou na Academia de Futebol após as férias, os testes realizados pelo clube diagnosticaram cinco casos: Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Rafael Navarro. Todos assintomáticos e automaticamente isolados. Desde então estão sendo monitorados e testados diariamente. Já é o terceiro dia de afastamento.
Um dia depois, na última quinta-feira, foi a vez de Deyverson testar positivo para Covid-19. Ele realizou o teste pela manhã, treinou com os companheiros e recebeu o resultado em seguida, sendo imediatamente isolado. O herói da Libertadores-2021 também está assintomático e monitorado pelo DM.
Nesta sexta-feira pela manhã foi Gabriel Menino o novo "positivado" para coronavírus. O meio-campista foi diagnosticado em meio aos testes de rotina realizados diariamente pelo clube na Academia de Futebol. Assim como seus outros seis colegas, ele está sem sintomas e será acompanhado pelo DM.
Como esses últimos dois jogadores tiveram contato com os companheiros nos últimos dias, não estão descartados novos casos da doença no elenco. Por enquanto, a situação não preocupa para o Mundial de Clubes, que acontece apenas em fevereiro. Além disso, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de uma quarentena menor do que os dez dias do protocolo anterior.
Crédito: GabrielMeninodurantetreinamentonaAcademiadeFutebol.(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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