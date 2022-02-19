Gabriel Menino renova com o Palmeiras até 2025 e se pronuncia após polêmica: 'Peço perdão'

Na noite desta sexta-feira, por meio de sua conta no Instagram, Gabriel Menino anunciou sua renovação de contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. Além de anunciar esse novo vínculo, o meio-campista aproveitou para se pronunciar pela primeira vez após a polêmica em relação à curtida no post do Chelsea campeão do mundo logo após o Alviverde ser derrotado na final.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O jovem de 21 anos tinha contrato até dezembro de 2024 e assinou por mais um ano com o Verdão, seguindo uma série de renovações que o clube tem feito com os garotos provenientes da base. Menino está desde 2017 defendendo a camisa palmeirense, quando foi contratado junto ao Guarani, de Campinas.

Além de anunciar a renovação do vínculo, Menino aproveitou para se pronunciar pela primeira vez após o like em postagem do Chelsea que gerou uma insatisfação nos torcedores. A curtida aconteceu logo depois da vitória do clube inglês na final do Mundial de Clubes, que culminou no vice alviverde.Vale lembrar que Gabriel Menino ficou fora da lista final de inscritos do Palmeiras para o torneio em Abu Dhabi por opção de Abel Ferreira. O jogador fez uma declaração de amor ao Verdão, prometeu ainda mais conquistas e admitiu que errou, pediu desculpas e declarou que sua alma é palmeirense.

Confira o texto publicado pelo jovem meio-campista:

"Há 5 anos, comecei a escrever uma história com a Sociedade Esportiva Palmeiras que não imaginaria nem nos meus melhores sonhos. O que você gostaria de ser, onde gostaria de estar, e principalmente como se comportaria aos seus 21 anos?

Hoje, me sinto realizado e honrado de poder renovar meu contrato com o clube que se tornou minha segunda casa. Nas páginas dessa história que citei acima, nunca pensei chegar tão longe nos capítulos já escritos.... Quase 100 partidas como profissional, 4 títulos e a honra de representar meu clube em uma conquista Olímpica pelo nosso país.

Assim como em qualquer livro da vida, carrego memórias. As positivas, das conquistas, da entrega e do amor. E das derrotas também. Em algum momento dessas páginas, chorei, perdi e errei. Como mais recentemente, quando de forma involuntária entristeci o torcedor palmeirense. Peço perdão. A minha alma é palmeirense. E farei de tudo para sempre estar no coração de vocês marcado apenas pelos capítulos alegres. E que no final de tudo, esse livro da história de um garoto sonhador, seja de verdade, e não um conto de fadas: com acertos, erros e aprendizados. O verdadeiro significado da vida.

Vamos juntos em busca dos nossos objetivos! Avanti, Palestra!"