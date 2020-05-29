Gabriel Menino relata choro, insônia e que virou Medina para Luxemburgo

Crédito: "Professor, é Gabriel Menino", disse volante, ao ser chamado de Medina pelo técnico (Agência Palmeiras/Divulgação

Aos 19 anos de idade, Gabriel Menino chorou ao saber que tinha sido promovido para o time principal do Palmeiras e chegou a ficar sem dormir de ansiedade antes de um clássico. E a primeira temporada do volante já teve até episódio em que o técnico Vanderlei Luxemburgo o confundiu com o surfista Gabriel Medina durante um treinamento.

- O nosso professor, o Luxa, me confunde com o Gabriel Medina, às vezes. Tem muito Gabriel e ele confunde. Ele falou: "pô, Gabriel". Perguntaram qual Gabriel e ele falou: "O Gabriel Medina ali". Aí o Jailson já começou (a fazer piada. Falei: "Professor, é Gabriel Menino". Ele falou: "É muito Gabriel na minha cabeça" - contou Menino, rindo, em transmissão da TV Palmeiras, no YouTube.E MAIS:Quarentena, 'ex-fominha' e bravo até com gol: Dudu fala ao L!Com contrato até 2023, Dudu pensa em se aposentar no Verdão'Agoniado' em casa, Dudu já prevê tristeza com Allianz vazioDudu afirma que Luxa uniu mais o elenco: 'Somos uma família'Alvo do Palmeiras, lateral Daniel Muñoz acerta com time belgaGabriel Menino não é o primeiro que teve o nome trocado pelo chefe, que já chamou o goleiro Weverton de diversos nomes diferentes. Mas o técnico confia no jovem volante, tanto que o escalou como titular nos dois clássico na temporada, ambos 0 a 0, diante de São Paulo e Santos. E gerou insônia.

- Contra o São Paulo, eu fiquei ansioso, mas contra o Santos, nossa, não consegui dormir. Jantei, teve o café da noite e pensei que ia dormir, mas não consegui. Estávamos com o Wesley no quarto, comecei a andar para lá e para cá, ele me falou para ir dormir e falei "Não dá, não vejo a hora de começar e terminar esse jogo". Consegui dormir umas 3h da manhã, de ansiedade - recordou Gabriel Menino.

- Foi uma ansiedade específica. Eu já tinha jogado clássico contra o São Paulo, fiquei muito ansioso e pensei que não poderia ficar de novo contra o Santos. Mas pensei tanto nisso que não consegui dormir. Da próxima vez, vou pensar que vou ficar ansioso. Quem sabe, assim, não fico - sorriu o garoto, relatando que foi às lágrimas ao saber que foi promovido nesta temporada.