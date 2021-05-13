‘Gabriel Menino não foi colocado no sacrifício’, afirma coordenador científico do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Recentemente, Gabriel Menino foi afastado dos gramados pela diretoria e comissão técnica do Palmeiras em virtude de sua condição física. A decisão foi tomada após a volta do jovem ao time no Paulistão com um desempenho abaixo do esperado. O meia ainda não conta com prazo de retorno.

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Em entrevista ao canal Análise Verdão, o coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, explicou a situação do atleta, deixando claro que o jogador não está lesionado e somente passa por um processo de aprimoramento da capacidade física.

– Houve uma reunião da direção de futebol, da coordenação técnica, do Abel e também do núcleo de saúde e performance para que fizéssemos um trabalho especial com o Gabriel Menino. Ele via a necessidade ainda de recobrar uma algumas questões físicas específicas. Não médicas, não clínicas. A gente sabe que todo atleta que se recupera lesão volta normalmente a jogar com alguma outra situação, mas nunca com impedimento, a incapacidade – analisou.

– Ele estava plenamente recuperado, muito pelo esforço dele, outra pelo esforço da fisioterapia. Ele fez uma fisioterapia acelerada. Teve uma entorse no treinamento e tinha um prazo de três a quatro semanas, e ele conseguiu recuperar em menos de duas, a ponto de ficar à disposição do jogo contra o Flamengo, na final da Supercopa do Brasil. Então ele cumpriu as quatro fases de recuperação – garantiu Daniel.O coordenador também comentou mais a fundo sobre o tratamento e, posteriormente, o condicionamento realizado pela Cria da Academia. Ele revelou que o jogador sentia um desconforto ao bater na bola e, para isso, foi realizado um trabalho específico.

– A quinta fase é específica, teria que ser feito paralelamente ao processo de jogo, mas o atleta estava se queixando de falta de confiança ainda, de ritmo. Para bater na bola incomodava, não gerava dor, mas gerava incômodo. Então, para ter o atleta na plenitude, optamos que ele tirasse pelo menos dez dias de treinamento específico, de forma que se recondicionasse. Ele não ficou fazendo fisioterapia. A fisioterapia feita com ele é feita como com outros atletas que se recuperaram de lesão e outros que fazem fisioterapia preventiva.

Além disso, Daniel rechaçou a ideia de que o clube teria forçado Menino a jogar no sacrifício em algumas partidas para reforçar o Alviverde. Na verdade, justamente para evitar isso, o departamento médico e científico decidiu que o jogador deveria ficar parado por mais tempo.

– Nesse período, ele não parou, ele ficou trabalhando de maneira específica na academia, fazendo trabalho de potência, e agora no campo, visando essa preparação especial. Não houve nenhum tipo de situação de colocar o Gabriel Menino no sacrifício, nada disso, pelo contrário. Ele estava recuperado, mas a gente optou até pelo atleta prolongar um pouquinho essa condição de preparação física. Pelas avaliações, percebemos que era necessário que o atleta ganhasse confiança e voltasse no nível próximo de performance que ele estava desempenhando no ano passado – explicou o coordenador.

Ao final, ele explanou a condição atual de Gabriel Menino e afirmou que espera poder contar logo com a prata da casa em alto nível, especialmente quanto à confiança em campo.

– Ele vem dando bons feedbacks, vem sentindo mais confiante, mais apto. Ele já está sendo inserido aos trabalhos de bola com o grupo. A gente não traça uma meta, procuramos avaliar dia a dia, até para o cumprimento das etapas. Mas tem bom prognostico para que a gente consiga utilizá-lo em breve e numa condição superior a que ele estava, principalmente nessas questões de confiança. Esse tempo de preparação vai ser bom, até porque o Gabriel Menino foi um atleta que não teve férias. Ele, como o Patrick de Paula, são atletas que ficaram direto. Esse período vai ser bom pra que ele faça uma espécie de pré-temporada.