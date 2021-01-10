Gabriel Menino leva terceiro amarelo e desfalca Palmeiras diante do Grêmio

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do Sport na Ilha do Retiro na noite deste sábado (9), Gabriel Menino entrou no segundo tempo e recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante não enfrenta o Grêmio na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sexta-feira (15), no Allianz Parque.

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O jovem entrou no intervalo e teve atuação regular na Ilha do Retiro, primeiro como volante e depois na lateral direita. Aos 20 minutos da segunda etapa, se viu forçado a interromper um promissor contra-ataque adversário com uma falta por trás. Desta forma, foi advertido com o amarelo, seu terceiro acumulado na competição.Após a vitória por 3 a 0 diante do River Plate, na Argentina, Abel Ferreira optou por uma equipe mista para enfrentar o Sport. Visando o jogo de volta da seminal da Libertadores, Gabriel Menino começou no banco de reservas, junto de outros atletas normalmente titulares, como Rony e Gustavo Scarpa.

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