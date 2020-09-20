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futebol

Gabriel Menino lamenta empate e volta foco para a Copa Libertadores

Depois de ser convocado para a Seleção Brasileira, jogador atuou no empate entre Grêmio e Palmeiras, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 19:05

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 19:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, sendo este o sexto empate do Verdão na competição.
Após a partida, o volante Gabriel Menino, substituído no intervalo, falou sobre a igualdade, a semana especial com o primeiro gol como profissional e a convocação para a Seleção Brasileira.- Estou muito feliz por tudo que está acontecendo, mas não fiquei feliz pelo Agora é em busca da Libertadores. Jogo importante pela frente - disse Menino, projetando o duelo contra Guaraní, quarta-feira (23) no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
As boas atuações do volante com a camisa do Palmeiras têm sido recorrentes. Desse modo, ele assumiu titularidade de maneira incontestável. Além disso, Gabriel conseguiu ser convocado para a Seleção Brasileira como lateral-direito, posição na qual ele atuou em alguns jogos durante a temporada.

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