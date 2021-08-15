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Gabriel Menino critica atuação do juiz após derrota do Palmeiras: ‘Nos prejudicou’

O camisa 25 detonou a passividade da arbitragem no lance polêmico e decisivo da partida
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LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 21:46

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 21:46

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de ser campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Gabriel Menino foi titular na lateral direita na noite deste sábado, na derrota do Palmeiras para o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão. O volante e polivalente jogador não aprovou a atuação do árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo após expulsar Patrick de Paula aos 35 minutos do primeiro tempo – o que acabou sendo determinante para o revés.placeholderO camisa 25 detonou a passividade da arbitragem no lance polêmico e declarou que, pela importância do duelo no campeonato, por ser um confronto direto, não pode haver erros da forma como ocorreu. Por outro lado, Menino lamentou as falhas defensivas do lado alviverde e pediu foco total aos companheiros no jogo decisivo da Libertadores diante do São Paulo.
– É uma desvantagem grande (perder para um adversário direto). Foi um jogo de líderes. A gente falhou defensivamente, não cumprimos o que treinamos. Mas é isso. O árbitro nos prejudicou, errou no lance, mas agora é pensar na Libertadores – completou.
O Verdão volta as suas atenções para a competição sul-americana, quando encara o rival São Paulo no jogo de volta na próxima terça-feira. O Choque-Rei será disputado no Allianz Parque, às 21h30.

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