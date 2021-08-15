Gabriel Menino critica atuação do juiz após derrota do Palmeiras: ‘Nos prejudicou’

Depois de ser campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Gabriel Menino foi titular na lateral direita na noite deste sábado, na derrota do Palmeiras para o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão. O volante e polivalente jogador não aprovou a atuação do árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo após expulsar Patrick de Paula aos 35 minutos do primeiro tempo – o que acabou sendo determinante para o revés.placeholderO camisa 25 detonou a passividade da arbitragem no lance polêmico e declarou que, pela importância do duelo no campeonato, por ser um confronto direto, não pode haver erros da forma como ocorreu. Por outro lado, Menino lamentou as falhas defensivas do lado alviverde e pediu foco total aos companheiros no jogo decisivo da Libertadores diante do São Paulo.