Gabriel Menino celebra convocação como lateral e afirma: ‘Jogaria até de goleiro’

– Me surpreendi. Sabia que teria a convocação, mas não sabia que seria tão cedo. É agradecer a Deus pela oportunidade e agarrar com as duas mãos.

O atleta, também, não escondeu sua admiração por jogadores que estarão com ele na seleção, como Neymar, um dos melhores do mundo, e Gabriel Jesus, ex-atacante do Palmeiras:

– É uma honra ser chamado de Casemiro por tudo que ele joga e fez. Quero fazer história, ganhar os títulos assim como ele. É uma honra.

O jogador, ao ser questionado sobre sua polivalência, mostrou-se disposto a jogar em qualquer posição para ajudar a equipe:

– (Versatilidade ajudou?) Acho que sim. Jogador tem que ter mais de uma posição. Não saber jogar em todas, mas em algumas. Para onde precisar, estarei a disposição e vou dar conta do meu espaço – e completou – para jogar eu aceito até goleiro. Eu quero jogar. Onde o professor achar que eu devo, eu vou jogar e dar meu melhor.

Por fim, Menino agradeceu ao treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, pela oportunidade na equipe principal:

– Tenho que agradecer muito ao professor (Luxa). Olhou mais a base, me deu oportunidade para jogar como lateral, volante, ponta. Ele me deu oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil, para o mundo. Agradecer a ele e a comissão por ter me ajudado, conquistado meu primeiro título como profissional. Minha primeira convocação para a Seleção. É só agradecer.