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Gabriel Menino celebra convocação como lateral e afirma: ‘Jogaria até de goleiro’

O atleta foi convocado pela primeira vez para a seleção principal com apenas 19 anos, assim como ocorreu com Gabriel Jesus em 2016
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Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 18:46
– Me surpreendi. Sabia que teria a convocação, mas não sabia que seria tão cedo. É agradecer a Deus pela oportunidade e agarrar com as duas mãos.
O atleta, também, não escondeu sua admiração por jogadores que estarão com ele na seleção, como Neymar, um dos melhores do mundo, e Gabriel Jesus, ex-atacante do Palmeiras:
– É uma honra ser chamado de Casemiro por tudo que ele joga e fez. Quero fazer história, ganhar os títulos assim como ele. É uma honra.
O jogador, ao ser questionado sobre sua polivalência, mostrou-se disposto a jogar em qualquer posição para ajudar a equipe:
– (Versatilidade ajudou?) Acho que sim. Jogador tem que ter mais de uma posição. Não saber jogar em todas, mas em algumas. Para onde precisar, estarei a disposição e vou dar conta do meu espaço – e completou – para jogar eu aceito até goleiro. Eu quero jogar. Onde o professor achar que eu devo, eu vou jogar e dar meu melhor.
Por fim, Menino agradeceu ao treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, pela oportunidade na equipe principal:
– Tenho que agradecer muito ao professor (Luxa). Olhou mais a base, me deu oportunidade para jogar como lateral, volante, ponta. Ele me deu oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil, para o mundo. Agradecer a ele e a comissão por ter me ajudado, conquistado meu primeiro título como profissional. Minha primeira convocação para a Seleção. É só agradecer.
Gabriel Menino chegou à seleção com apenas 19 anos. Ele subiu à equipe principal do Palmeiras em 2020, se tornando, rapidamente, titular absoluto no time de Luxemburgo. Como profissional, ele soma 25 jogos, um gol e quatro assistências.

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