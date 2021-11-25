Gabriel Jesus volta a marcar às vésperas da final da Libertadores e se declara ao Palmeiras: ‘Vou pôr a camisa’

O atacante Gabriel Jesus foi fundamental na vitória do Manchester City, marcando o gol decisivo contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (24). Após a partida, em entrevista à TNT Sports, o jogador falou sobre a final da Libertadores, declarando sua torcida ao Palmeiras, clube que o revelou para o futebol.– Eu sou palmeirense, todos sabem. Tenho muito carinho pelo clube. Sou muito profissional, mas todos sabem a gratidão que eu tenho pelo clube, pela minha trajetória desde a base até chegar ao profissional, e depois pelos dois anos que fiquei no profissional. Eles me ajudaram muito e eu pude ajudar o clube. Tenho muita gratidão e sempre vou acompanhar e torcer, independentemente do meu profissionalismo – e continuou – no sábado, vou colocar a camisa do Palmeiras, como fiz contra o Santos (na final de 2020), assistir e torcer. Será muito difícil. O Flamengo é um pouco melhor como time, joga um pouco melhor, mas o Palmeiras tem qualidade também. O gol de Jesus é um bom sinal para os supersticiosos. Às vésperas da decisão da Libertadores 2020, em janeiro, o atacante também balançou as redes – também para virar a partida. Na ocasião, contra o Cheltenham Town, pela Copa do Inglaterra. A partida terminou 3 a 1 para os cityzens.