Gabriel Jesus é o nome favorito para o ataque da Juventus

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Juventus trata a contratação de Gabriel Jesus como prioridade para a próxima temporada, segundo o "Tuttosport". Apesar de haver outros nomes na lista de opções do técnico Massimiliano Allegri, o brasileiro é visto como o melhor custo-benefício e com mais potencial para agregar o elenco.Além do atacante do Manchester City, que já esteve vinculado com a Velha Senhora em outras oportunidades, o clube também pensa na possibilidade de resgatar Moise Kean. Nomes como o de Belotti, Icardi e Vlahovic também são especulados, mas com menos força.

De acordo com a publicação, a principal preocupação interna na Juventus é com a falta de alternativas no setor ofensivo. O elenco conta com Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala, mas sente a falta de um substituto a altura quando um ou mais atletas desse ataque não podem participar de algumas partidas.