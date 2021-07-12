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futebol

Gabriel Jesus é o nome favorito para o ataque da Juventus

Atacante do Manchester City já foi alvo de especulações na equipe italiana em outras oportunidades e é tratado como prioridade por Massimiliano Allegri...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 10:46
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Juventus trata a contratação de Gabriel Jesus como prioridade para a próxima temporada, segundo o "Tuttosport". Apesar de haver outros nomes na lista de opções do técnico Massimiliano Allegri, o brasileiro é visto como o melhor custo-benefício e com mais potencial para agregar o elenco.Além do atacante do Manchester City, que já esteve vinculado com a Velha Senhora em outras oportunidades, o clube também pensa na possibilidade de resgatar Moise Kean. Nomes como o de Belotti, Icardi e Vlahovic também são especulados, mas com menos força.
De acordo com a publicação, a principal preocupação interna na Juventus é com a falta de alternativas no setor ofensivo. O elenco conta com Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala, mas sente a falta de um substituto a altura quando um ou mais atletas desse ataque não podem participar de algumas partidas.
Além disso, o futuro do português segue indefinido apesar da provável permanência em Turim. O argentino também não tem presença garantida uma vez que seu contrato termina em 2022. Com isso, a Juventus pensa em renovar seu plantel em busca de títulos.

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