Gabriel Gasparotto celebra título da Série A2 do Paulistão e o primeiro da carreira como titular

O goleiro Gabriel Gasparotto ajudou o São Bernardo a conquistar o título do Campeonato Paulista Série A2, após disputa por pênaltis, nessa segunda-feira (31). A conquista diante do Água Santa, no Estádio do Canindé, foi primeira do camisa 1 como titular na carreira, revelado pelo Santos e com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o goleiro comemorou o título. - Sentimento de dever cumprido. No Santos, eu conquistei três Campeonatos Paulistas no banco de reservas. Mas o sentimento de quando você está atuando, é totalmente diferente. Faz você sentir que tudo que passou durante toda a caminhada até aqui, valeu a pena - comentou Gasparotto.Com o calendário apertado devido à pandemia, Gabriel valorizou a conquista do título e o acesso à elite do Campeonato Paulista com chave de ouro. - Foi um campeonato muito duro. Foram 17 jogos em 30 dias, com o desgaste mental e físico muito grande. Quando você consegue coroar a competição com um acesso à primeira divisão e com o título, o espírito vitorioso e o prazer de ter conquistado o torneio toma conta - afirmou o goleiro titular da equipe.Gasparotto tem contrato até o final de junho com o São Bernardo. O jogador ainda aguarda definição sobre seu futuro para a sequência da temporada. - Um título valoriza. Ainda não defini nada sobre renovação no São Bernardo ou qualquer outro tipo de situação. O foco estava todo na busca pelo título e a partir de agora, passarei a tratar dessa situação - falou o jogador. Destaque das categorias de base do Santos, Gabriel Gasparotto foi campeão da Copa São Paulo e da Copa do Brasil Sub-20, ambas em 2013. O bom desempenho o levou à Seleção Brasileira Sub-20, onde conquistou o Torneio de Toulon do mesmo ano. Além disso, o goleiro conquistou o Campeonato Paulista das categorias Sub-17 e Sub-20, em 2010 e 2012, respectivamente.Além da passagem pela equipe pelo Peixe, Gasparotto também atuou pelo Capivariano (SP), Ferroviária (SP) e Arouca (POR), ganhando muita experiência.