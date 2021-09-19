Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel é expulso após o apito final contra o América-MG e desfalcará o Corinthians em Dérbi
futebol

Gabriel é expulso após o apito final contra o América-MG e desfalcará o Corinthians em Dérbi

Meia já havia recebido o terceiro cartão amarelo em campo, mas foi expulso por reclamar com a arbitragem na saída do gramado...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 20:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 20:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O volante Gabriel está fora do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (25), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O atleta foi expulso mesmo após o apito final do empate em 1 a 1 do Timão com o América-MG, neste domingo (19), em Itaquera, após reclamar com o árbitro Sávio Pereira, por conta de um cartão amarelo recebido nos minutos finais da partida.
O amarelo para o atleta corintiano, inclusive, foi o único do jogo e já tiraria o meia do Dérbi, pois foi o terceiro consecutivo do jogador.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o ex-árbitro Sálvio Espíndola Fagundes Filho, Gabriel terá que cumprir dois jogos de suspensão, por conta do amarelo recebido em campo, e do vermelho após a bola parar de rolar. Além disso, o camisa 5 corintiano corre risco de um gancho maior, caso seja levado à julgamento, e seja condenado, no plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
No Corinthians desde 2017, Gabriel foi atleta do Palmeiras entre 2015 e 2016, de onde saiu para defender o Timão. No primeiro turno do Brasileirão, no dia 12 de junho, ele foi o autor do único gol corintiano no empate em 1 a 1, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da competição nacional.
A equipe do Parque São Jorge terá a semana cheia para se preparar para o duelo contra o arquirrival, no próximo fim de semana, e, com isso, o técnico Sylvinho terá tempo para decidir quem será o substituto do camisa 5. Xavier e Cantillo surgem como principais opções, a princípio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados