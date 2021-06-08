Gabriel diz que vitória contra o América-MG deu confiança ao elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Para o volante Gabriel a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no último domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, pode servir como uma “virada de chave” para o elenco buscar a virada contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (9), às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Antônio Accioly. Na ida, o Dragão venceu o Timão por 2 a 0, em plena Neo Química Arena.

– Logicamente sim, até porque a vitória sempre nos dá confiança, animo maior no trabalho, gera confiança não só dos jogadores, mas na comissão, no que estamos treinando, conversando e praticando no dia a dia. Feliz pela retomada, lógico que o futebol é resultado, então quando o resultado positivo vem gera coisas boas. Nada melhor do que antes e um jogo eliminatório, onde temos possibilidade de reverter situação, então, com certeza, gera confiança e leveza um pouco maior o grupo para poder fazer um grande jogo amanhã e sair classificado de Goiânia – disse o volante em entrevista coletiva virtual concedida nesta terça-feira (8).

>> Confira a tabela da Copa do Brasil e acompanhe o Timão>> Baixe o novo app de resultados do L!O meio campista reconheceu a superioridade dos goianos na partida de ida, mas acredita que os jogadores corinthianos também possam assumir as rédeas fora de casa, para saírem classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. E essa sensação de otimismo foi intensificada justamente pelo triunfo do fim de semana, em Belo Horizonte.

– Lógico que não é um resultado que queríamos levar para a segunda partida, mas são 180 minutos, ainda não acabou, foi apenas metade da decisão, desas nova trajetória para a classificação, temos muitas condições de fazer um jogo melhor, mais consistente para podermos reverter, respeitando o Atletico-GO, que fez um grande primeiro jogo, mas espero que o segundo jogo seja nosso e que coloquemos o ritmo da partida, tentando pressionar o adversário em um momento certo para buscar o gols, criar chances e também não tomar, que é importante para ficar mais perto da classificação. Equipe concentrada, é o que vitória do fim de semana nos dá para ir a essa decisão e poder passar. Então, temos que ter a cabeça tranquila mesmo tendo o 2 a 0 contra, para poder reverter e dar o melhor – destacou Gabriel.

O jogo desta quarta-feira (9) será o terceiro encontro entre Corinthians e Atlético-GO em duas semanas. Além da vitória atleticana pela Copa do Brasil, o rubro-negro também havia batido os corinthianos na primeira rodada do Brasileirão, também em Itaquera.