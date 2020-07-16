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futebol

Gabriel Cortez elogia chegada de Kalou no Botafogo: 'Grande jogador'

Meio-campista equatoriano também analisou o período de atividades sem jogos oficiais...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 19:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo continua trabalhando visando o começo do Campeonato Brasileiro, marcado para 9 de agosto. Nesta quinta-feira, o equatoriano Gabriel Cortez, analisou, em entrevista à "BotafogoTV", o período de atividades sem partidas oficiais desde o fim do Carioca.
- Fiquei muito tempo parado, agora estou retornando bem aos treinamentos. Quero aparecer para chegar bem nos jogos. Agora me sinto melhor. O Botafogo é um clube grande, confia muito em mim e quero dar alegrias. Temos que nos preparar para o Campeonato Brasileiro, trabalhar duro. Como o professor (Paulo Autuori) sempre diz, é treinar bem - afirmou.
O meio-campista não escondeu a ansiedade de jogar com Salomon Kalou, contratado pelo Botafogo até dezembro de 2021. Para Cortez, o marfinense vai agregar ao Alvinegro.
- Para mim, é muito importante. Todos sabem o que o Kalou conquistou no futebol, quero que ele chegue e vai nos ajudar muito, é um grande jogador - analisou.

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