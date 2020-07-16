Gabriel Cortez elogia chegada de Kalou no Botafogo: 'Grande jogador'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo continua trabalhando visando o começo do Campeonato Brasileiro, marcado para 9 de agosto. Nesta quinta-feira, o equatoriano Gabriel Cortez, analisou, em entrevista à "BotafogoTV", o período de atividades sem partidas oficiais desde o fim do Carioca.

- Fiquei muito tempo parado, agora estou retornando bem aos treinamentos. Quero aparecer para chegar bem nos jogos. Agora me sinto melhor. O Botafogo é um clube grande, confia muito em mim e quero dar alegrias. Temos que nos preparar para o Campeonato Brasileiro, trabalhar duro. Como o professor (Paulo Autuori) sempre diz, é treinar bem - afirmou.

O meio-campista não escondeu a ansiedade de jogar com Salomon Kalou, contratado pelo Botafogo até dezembro de 2021. Para Cortez, o marfinense vai agregar ao Alvinegro.