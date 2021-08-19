Gabriel confia em vitória do Corinthians contra o Athletico-PR: 'Temos totais condições'

O Corinthians está se preparando para mais um compromisso no Brasileirão-2021 e ele está longe de ser um dos mais fáceis. O duelo deste domingo, às 16h, será com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da competição nacional. No entanto, a confiança após a vitória sobre o Ceará acaba motivando os jogadores a buscar os três pontos em Curitiba.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, Gabriel falou dessa mentalidade que tomou conta do grupo com a boa preparação durante as semanas livres e com o triunfo por 3 a 1 sobre o Vozão, no último domingo. Para ele, o objetivo é sempre buscar a melhora, agora com foco no confronto com o Furacão.

- Preparação boa, fizemos um grande jogo, acredito que agora é sempre buscar a melhora para vencer. Acho que temos que trabalhar com essa mentalidade, que já vem tendo e agora é focar no Athletico-PR - declarou o volante.Dessa forma, Gabriel acredita que o Corinthians tem totais condições de viajar até Curitiba para vencer o clube paranaense e somar mais três pontos no Brasileirão e, assim, subir mais algumas posições na tabela de classificação.