Gabriel Conceição lamenta derrota para Fluminense, mas adota calma no Botafogo: 'Time começou dominando'

O Botafogo foi derrotado pelo Fluminense na noite desta quinta-feira. No Estádio Nilton Santos, o Tricolor saiu melhor e venceu por 2 a 1 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. + A pedido de John Textor, Botafogo contrata ex-Atlético-MG para setor de análise de mercado

O atacante Gabriel Conceição preferiu não adotar a postura de que 'tudo está perdido'. Opção no segundo tempo de Enderson Moreira, o jovem pregou calma em entrevista após o jogo.

- Time começou bem o jogo, dominando as ações. Fomos para o intervalo ainda com a vantagem. Infelizmente voltamos para o segundo tempo e tomamos a virada. Agora é continuar trabalhando que ainda tem muitos frutos bons a colher - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco, no Maranhão, pela 6ª rodada do Estadual.