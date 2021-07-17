Gabriel comemora fase do Botafogo no Brasileirão sub-20 e projeta clássico: 'Dar alegria para a torcida'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vive uma boa fase no Brasileirão sub-20. Até aqui, a equipe de General Severiano está invicta na competição, com quatro vitórias e apenas um empate. Além disso, o time já ocupa a vice-liderança da competição. O momento positivo passa pelo bom momento de alguns jogadores, como é o caso do atacante Gabriel Henrique, mais conhecido como Gabriel "Tigrão". O atleta comemorou a fase e lembrou o último jogo, contra o Athletico, para exaltar o grupo.- Contra o Athletico-PR foi jogo muito bom, jogo muito difícil, um jogo que foi muito truncado, jogo de bastante força. Mas nossa equipe suportou bem, fomos efetivos e conseguimos converter. Fizemos um placar magro, mas foi importante essa vitória, que a gente continua entre os líderes. A gente vai forte pra continuar fazendo bons resultados e alcançar o grande objetivo que é o título - comentou o atacante.

Gabriel, inclusive, tem dois gols marcados pelo Botafogo na campanha deste ano - um desses gols foi contra o Vasco. Ele falou sobre artilharia e não escondeu a expectativa de poder marcar mais uma vez em um clássico, dessa vez contra o Flamengo.

- Em toda edição de Brasileirão sub-20 que disputei - três no total - eu tenho gols nos clássicos, e na segunda-feira (jogo contra o Flamengo) vai dar tudo certo. Vamos sair com a vitória e que eu possa fazer gols para dar alegria para a torcida alvinegra - enfatizou Gabriel.

O duelo entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro sub-20 acontece já na próxima segunda-feira, na Gávea, às 15h. A partida será válida sexta rodada da competição.