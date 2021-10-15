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Gabriel Barros, do Flamengo, alerta para clássico no Brasileiro Sub-20: 'Mata-mata é outro campeonato'

Atacante de 19 anos foi o destaque na última rodada da primeira fase contra o Athletico-PR; desafio agora será contra o Vasco, pelas quartas de final da competição
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Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 17:05
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo goleou o Athletico-PR por 4 a 1 e garantiu a primeira colocação geral da tabela, com 39 pontos. Com um gol e uma assistência, o atacante Gabriel Barros foi o grande destaque do triunfo rubro-negro. O jovem de 19 anos comemora ter voltado a balançar as redes.- Foi um momento que vai ficar marcado na minha vida, ainda mais que pude dedicar esse gol para meu filho que está por vir. Estava precisando desse gol e graças a Deus saiu, com muito trabalho e dedicação. Quero manter essa pegada e poder continuar ajudando a equipe na próxima fase do Brasileiro.
Gabriel já está de olho no clássico contra o Vasco pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20 e faz uma projeção para os 180 minutos do duelo.
- O mata-mata é outro campeonato. Nessa fase temos que nos concentrar ainda mais, mas tenho certeza que estamos preparados. Clássico sempre é um duelo difícil, e todos que se classificaram para o mata-mata tem o seu mérito. Primeiro passo é focar nesse primeiro jogo contra o Vasco. São 180 minutos que não podemos vacilar de forma alguma.
> Fla joga no domingo! Confira a tabela completa do Brasileirão
Cabe destacar que o Flamengo, agora, irá enfrentar o Vasco pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. O jogo de ida será nesta quarta (20), em São Januário, às 17h. O de volta será no dia 26 (terça), às 15h15, na Gávea (veja todos os confrontos aqui).

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