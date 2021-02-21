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Gabriel Barbosa, do Flamengo, vence o prêmio Craque da Galera do Brasileirão 2020

Eleição promovida pela CBF foi online e o atacante rubro-negro foi o escolhido com 53% dos votos. Luciano, do São Paulo, e Marinho, do Santos, completam o Top 3...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 12:06

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:06

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Gabriel Barbosa, do Flamengo, venceu o prêmio "Craque da Galera" do Campeonato Brasileiro de 2020. A votação online, promovida pela CBF, foi encerrada neste domingo, e o camisa 9 rubro-negro recebeu 53% dos votos. A entrega do troféu da premiação ao atacante será feita na cerimônia organizada pela entidade após o fim da competição.
+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em números O segundo colocado da eleição foi o atacante Luciano, do São Paulo, com 27%, enquanto Marinho, do Santos, ficou em terceiro com 6%. Luccas Claro (5%), do Fluminense, e Patrick (3%), do Internacional, completaram o Top 5.
Ao lado de Pedro, Gabriel Barbosa é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 13 gols. O camisa 9 ainda contribuiu com cinco assistências, sendo o jogador rubro-negro que mais participou diretamente de gols no campeonato.
A Nação mostrou sua força pela segunda temporada consecutiva. Na edição de 2019, ano em que o Flamengo conquistou o Brasileirão sob comando do técnico Jorge Jesus, o meia Everton Ribeiro foi eleito o Craque da Galera.
+ Quem leva a taça? Simule os resultados da reta final do Brasileirão
O título desta temporada ainda está em disputa. Vice-líder com 68 pontos, o Flamengo recebe o Internacional - líder com 69 - neste domingo, às 16h, no Maracanã. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.

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