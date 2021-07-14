Gabigol volta ao Flamengo com a melhor média de gols pelo clube e como maior trunfo na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Depois de disputar a Copa América com a Seleção Brasileira, Gabigol está de volta ao Flamengo para assumir o seu trono de "Príncipe" e seguir comandando o ataque. Diante do Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, o desafio da vez será pela ida das oitavas da Libertadores, onde é isolado o maior artilheiro do clube na história do torneio, com 17 gols. Nas redes sociais, Gabigol já avisou que estava com saudade de vestir rubro-negro e que está "on". O camisa 9 retorna somente nesta quarta-feira pois foi punido pela diretoria, e, por isso, nem sequer relacionado no jogo do último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro - vitória sobre a Chapecoense.

Para mostrar que está com a sua idolatria em dia, Gabi vai à Argentina amparado à sua melhor média de gols com a camisa do Flamengo desde a sua chegada, em janeiro de 2019. O seu retorno, aliás, atenua o peso de quatro titulares que são baixas (Rodrigo Caio, Diego Ribas, Arão e Bruno Henrique).

Na atual temporada, Gabriel Barbosa marcou 15 gols em 15 jogos - média de 1 gol por jogo. No ano da sua chegada, ele fez 43 gols em 59 partidas (média de 0,72). Já no ano passado, foram 27 gols em 43 duelos (média de 0,62).

- Estou muito feliz por estar de volta, estava com saudades de vestir a camisa do Mengão. Temos jogos importantes na temporada, títulos que queremos conquistar, e vamos atrás disso. Que possamos conquistar um bom resultado fora de casa - ressaltou.

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Com seis gols na atual edição, Gabigol é um dos goleadores da Libertadores - ao lado de Rony, Hulk e Borja.