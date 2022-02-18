Gabigol volta a se manifestar contra o racismo: 'Não vão nos calar'

Gabigol foi vítima de um insulto racista no clássico entre Flamengo e Fluminense, realizado no início deste mês, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Como forma de protesto, o atacante tem comemorado gols com gesto antirracista e se manifestado em suas redes sociais, como fez nesta sexta-feira, via Twitter:
- Não vão nos calar - escreveu. Ainda sobre o tema: após passar pela a análise de um perito, o laudo o confirmou os gritos racistas, de "macaco", contra Gabigol no Fla-Flu. Vale lembrar que o laudo foi enviado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), que abriu aceitou o pedido encaminhado pelo Fluminense para apuração da denúncia de racismo feita por Gabi (clique aqui e saiba mais).