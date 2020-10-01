Gabigol tem uma lesão ligamentar constatada no tornozelo direito

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo atualizou a situação em relação a Gabigol. O atacante, que deixou o jogo diante do Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores, com dores no tornozelo, realizou exame ainda no vestiário do Maracanã. E o Flamengo, via assessoria de imprensa, informou: não há fratura, mas, sim, uma lesão ligamentar no local.

O prazo de recuperação, como de praxe, não foi mencionado. Gabigol iniciará a recuperação já a partir desta quinta-feira. O camisa 9 já havia dado uma assistência para Pedro, mas precisou deixar o jogo após torcer o tornozelo direito. Na saída do campo, o jogador - substituído por Bruno Henrique - reclamou da condição do gramado.

Gabigol foi direto para o vestiário com dificuldades e com o apoio da equipe médica do Flamengo, iniciando o tratamento de forma imediata. O atacante voltou a ser titular diante do Del Valle após desfalcar o Flamengo em duas partidas - Barcelona (EQU) e Palmeiras - por conta de dores na coxa esquerda.