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Gabigol tem uma lesão ligamentar constatada no tornozelo direito

O atacante do Flamengo voltou a ser titular diante do Del Valle após desfalcar o Rubro-Negro em duas partidas - Barcelona e Palmeiras - por conta de dores na coxa esquerda...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 00:46

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 00:46

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo atualizou a situação em relação a Gabigol. O atacante, que deixou o jogo diante do Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores, com dores no tornozelo, realizou exame ainda no vestiário do Maracanã. E o Flamengo, via assessoria de imprensa, informou: não há fratura, mas, sim, uma lesão ligamentar no local.
O prazo de recuperação, como de praxe, não foi mencionado. Gabigol iniciará a recuperação já a partir desta quinta-feira. O camisa 9 já havia dado uma assistência para Pedro, mas precisou deixar o jogo após torcer o tornozelo direito. Na saída do campo, o jogador - substituído por Bruno Henrique - reclamou da condição do gramado.
Gabigol foi direto para o vestiário com dificuldades e com o apoio da equipe médica do Flamengo, iniciando o tratamento de forma imediata. O atacante voltou a ser titular diante do Del Valle após desfalcar o Flamengo em duas partidas - Barcelona (EQU) e Palmeiras - por conta de dores na coxa esquerda.
O Flamengo, cabe destacar, goleou o Independiente Del Valle por 4 a 0. Agora, provavelmente sem Gabigol, o Rubro-Negro vira a chave e volta a campo pelo Brasileiro, neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR, no Maracanã.

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