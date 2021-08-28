Gabigol tem histórico de vitórias e gols pelo Flamengo contra o Santos

O torcedor brasileiro já sabe que a "Lei do Ex" costuma ser efetiva. É o que vem acontecendo no caso de Gabigol, artilheiro do Flamengo. Desde 2019, quando chegou ao Ninho, o atacante enfrentou o Santos, onde foi revelado, quatro vezes: fez quatro gols, tem três vitórias e sofreu uma derrota. Neste sábado, às 19h, as equipes se se enfrentam e o Flamengo conta com os gols do camisa 9.Em quatro reencontros com o Peixe - todos pelo Campeonato Brasileiro -, Gabi marcou um gol na vitória por 1 a 0, em 2019, e dois no 4 a 1, em 2020, ambas no Maracanã. Na Vila Belmiro, no último Brasileirão, o atacante fez o gol do triunfo por 1 a 0. O único revés foi por 4 a 0, na última rodada de 2019, quando o Flamengo já tinha conquistado o título e estava visando o Mundial de Clubes.
Confira o gol de Gabi, pelo Flamengo, na Vila e relembre todos jogos abaixo!Se repetir o desempenho contra o ex-clube, Gabigol ficará mais perto de outra marca importante: o 100º gol com o Manto Sagrado. Atualmente, o atacante já contabilizada 94 gols em 128 partidas pelo Flamengo. Se o Santos sofreu com quatro gols, o adversário favorito do camisa 9 é o Fluminense, com sete gols.
Contudo, na véspera do reencontro, Gabriel Barbosa usou as redes sociais para demonstrar carinho e gratidão ao Santos. "Jogar no estádio aonde sempre estive para ver meus ídolos, que sensação maravilhosa!", escreveu o atacante.O HISTÓRICO DE GABIGOL, PELO FLAMENGO, CONTRA O SANTOS:14/9/2019 - BrasileirãoFlamengo 1x0 Santos, no Maracanã - 1 gol de Gabigol
8/12/19 - BrasileirãoSantos 4x0 Flamengo na Vila Belmiro
30/8/20 - BrasileirãoSantos 0x1 Flamengo, na Vila Belmiro - 1 gol de Gabigol
13/12/20 - BrasileirãoFlamengo 4x1 Santos, no Maracanã - 2 gols de Gabigol