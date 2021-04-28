Gabigol supera Neymar e entra no top 20 dos artilheiros brasileiros na Libertadores

Crédito: Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo neste século (Alexandre Vidal / Flamengo

Eleito o Rei da América em 2019, Gabriel Barbosa continua com sua ótima média de gols na Copa Libertadores desde que chegou ao Flamengo. Após marcar apenas uma vez em seis jogos pelo Santos, em 2018, o atacante já chega a 14 bolas na rede em 19 partidas vestindo a camisa rubro-negra na competição sul-americana.

Os dois últimos tentos foram anotados nesta terça-feira, na goleada carioca por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã. Com isso, Gabriel se tornou um dos 20 jogadores brasileiros com mais gols na história da disputa continental. São 15 em 25 atuações, ultrapassando exatamente Neymar, seu antigo parceiro no Peixe e Seleção Brasileira. O atual destaque do PSG, da França, também entrou em campo 25 vezes, porém, marcou um gol a menos.

Maior artilheiro do Flamengo neste século, com 77 gols, Gabigol está perto de se tornar também o principal goleador do clube em Libertadores. Com os dois sobre o La Calera, faltam apenas mais dois para o atacante igualar os 16 de Zico, o atual líder do ranking.

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES- Fonte: OGol

1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos5º - Fred - 19 gols em 34 jogosGuilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos8º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos11º - Robinho - 17 gols em 45 jogos12º - Pelé - 17 gols em 15 jogos Zico - 16 gols em 20 jogosJardel - 16 gols em 21 jogosJulinho*** - 16 gols em 60 jogos16º - Gabigol - 15 gols em 25 jogosLeandro Damião - 15 gols em 30 jogosAlex - 15 gols em 46 jogosRafael Sóbis - 15 gols em 57 jogosDiego Souza - 15 gols em 49 jogos

* Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.

** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.