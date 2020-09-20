Gabigol sofre lesão e vira dúvida no Flamengo diante do Barcelona (EQU)

O Flamengo informou neste domingo que o atacante Gabriel Barbosa realizou exames e teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. Assim, o centroavante passa a ser dúvida para o jogo de terça, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.Gabigol iniciou tratamento imediato e seguirá com a delegação rubro-negra em Guayaquil, de acordo com o comunicado do Flamengo. Após a derrota por 5 a 0 na última quinta, o jogo contra o Barcelona ganhou ares decisivos, em especial para o técnico Domènec Torrent, apesar do vice-presidente Marcos Braz ter respaldado o técnico e afirmado que a saída do treinador jamais foi discutida.