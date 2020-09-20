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futebol

Gabigol sofre lesão e vira dúvida no Flamengo diante do Barcelona (EQU)

Com dores na coxa direita, atacante deve ficar fora do jogo desta terça, pela Libertadores...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 14:13
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo informou neste domingo que o atacante Gabriel Barbosa realizou exames e teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. Assim, o centroavante passa a ser dúvida para o jogo de terça, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.Gabigol iniciou tratamento imediato e seguirá com a delegação rubro-negra em Guayaquil, de acordo com o comunicado do Flamengo. Após a derrota por 5 a 0 na última quinta, o jogo contra o Barcelona ganhou ares decisivos, em especial para o técnico Domènec Torrent, apesar do vice-presidente Marcos Braz ter respaldado o técnico e afirmado que a saída do treinador jamais foi discutida.
Confirmada a ausência de Gabigol, o Flamengo tem como Pedro e Bruno Henrique como principais opções para o comando de ataque na terça-feira.

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