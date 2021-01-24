Gabigol segue sem completar um jogo pelo Flamengo sob o comando de Ceni

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Entre os principais nomes do Flamengo - para alguns, o maior - Gabriel Barbosa segue sem atuar 90 minutos de uma partida sob o comando de Rogério Ceni. O atacante foi substituído pelo treinador aos 25 minutos da etapa final contra o Athletico, neste domingo, quando o placar estava em 1 a 1. Pedro entrou em seu lugar, e o Furacão acabou vencendo o confronto por 2 a 1. Assim, a distância para o Internacional, líder do Brasileirão, subiu para sete pontos.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!O jogo contra o Athletico foi o 12º de Rogério Ceni no comando do Fla. Gabriel Barbosa participou de 10 destas partidas, sendo o duelo deste domingo, na Arena da Baixada, o nono como titular. Por outro lado, o treinador o substituiu em oito vezes (São Paulo, Atlético-GO, Racing, Santos, Fluminense, Goiás, Palmeiras e Athletico). As exceções foram contra o Bahia - quando o atacante foi expulso aos 10 minutos - e diante do Ceará, quando começou entre os reservas e entrou no lugar de Everton Ribeiro aos 25 minutos da etapa final.PEDRO E GABIGOL JUNTOS? CENI OPTA, OUTRA VEZ, POR MUNIZ

A saída de Gabigol, aos 25 minutos do segundo tempo com o 1 a 1 no placar, foi novamente questionada pelos torcedores. O técnico Rogério Ceni vem dizendo que não vê a equipe jogando com os dois atacantes juntos desde o início, mas também vem optando por outras formações durante as partidas, mesmo com o Flamengo precisando de gols para alcançar as vitórias, como aconteceu neste domingo, na Arena da Baixada, e também no último Fla-Flu.