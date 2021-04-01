Gabigol se torna um dos 40 maiores artilheiros da história do Flamengo

Crédito: Gabigol tem 71 gols com a camisa rubro-negra (Alexandre Vidal / Flamengo

Entra temporada, sai temporada, e uma coisa não muda no futebol brasileiro: quase sempre tem gol do Gabigol. O que já era comum no Santos, ficou ainda mais forte desde a ida do camisa 9 para o Flamengo. A média de bolas na rede, que na época do Peixe foi de 0,4 por jogo, na Gávea já está em 0,68. E não para de crescer.

Nesta quarta-feira, contra o Bangu, o atacante fechou o placar na vitória rubro-negra por 3 a 0 e chegou a 71 tentos pelo clube, se tornando o 40º jogador com mais gols na história do Flamengo. Gabriel Barbosa deixou para trás Silva, centroavante que teve duas passagens pela equipe na década de 60, totalizando 70 gols em 132 jogos - 0,53 de média.

Gabigol agora precisa estufar as redes apenas mais 13 vezes para empatar com Rubens - o Dóutor Rúbis, meia direita dos anos 50 -, na 30ª colocação, e mais 27 para chegar até Gaúcho, o 20º. A média de Gabriel em seus dois primeiros anos no Flamengo foi de 35 gols por temporada.

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