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futebol

Gabigol se torna um dos 40 maiores artilheiros da história do Flamengo

Contra o Bangu, atacante marcou pela primeira vez na temporada...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 07:10

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 07:10
Crédito: Gabigol tem 71 gols com a camisa rubro-negra (Alexandre Vidal / Flamengo
Entra temporada, sai temporada, e uma coisa não muda no futebol brasileiro: quase sempre tem gol do Gabigol. O que já era comum no Santos, ficou ainda mais forte desde a ida do camisa 9 para o Flamengo. A média de bolas na rede, que na época do Peixe foi de 0,4 por jogo, na Gávea já está em 0,68. E não para de crescer.
Nesta quarta-feira, contra o Bangu, o atacante fechou o placar na vitória rubro-negra por 3 a 0 e chegou a 71 tentos pelo clube, se tornando o 40º jogador com mais gols na história do Flamengo. Gabriel Barbosa deixou para trás Silva, centroavante que teve duas passagens pela equipe na década de 60, totalizando 70 gols em 132 jogos - 0,53 de média.
Gabigol agora precisa estufar as redes apenas mais 13 vezes para empatar com Rubens - o Dóutor Rúbis, meia direita dos anos 50 -, na 30ª colocação, e mais 27 para chegar até Gaúcho, o 20º. A média de Gabriel em seus dois primeiros anos no Flamengo foi de 35 gols por temporada.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO- Fonte Flapédia
1º - Zico - 508 gols2º - Dida - 264 gols3º - Henrique - 216 gols4º - Pirilo - 204 golsRomário - 204 gols6º - Jarbas - 154 gols7º - Leônidas da Silva - 153 gols8º - Bebeto - 151 gols9º - Zizinho - 146 gols10º - índio - 142 gols.20º - Gaúcho - 98 gols.30º - Rubens - 84 gols.40º - Gabigol - 71 gols

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