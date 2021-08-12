Gabigol se torna o 6º maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores

Crédito: Gabigol tem 20 gols em Libertadores; 19 pelo Flamengo (CESAR OLMEDO / POOL / AFP

O Flamengo deu um passo importante para chegar às semifinais da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro foi até o Paraguai e goleou o Olimpia por 4 a 1, abrindo uma ótima vantagem para o jogo de volta que será disputado na próxima semana, no Maracanã.

Arrascaeta foi quem abriu o placar, mas foi Gabigol o responsável por garantir o triunfo e a diferença no marcador. O camisa 9 balançou as redes duas vezes e deu a assistência para Vitinho anotar o 4º, já no fim da partida.

Gabriel se isolou na artilharia da competição com oito gols. De quebra, passou a ser também o 6º maior goleador brasileiro na história da disputa, com 20 tentos, ultrapassando Ricardo Oliveira - ex-Santos e São Paulo - e Guilherme - ex-Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro -, ambos com 19.

Agora, faltam apenas nove gols para Gabigol alcançar o topo do ranking, hoje ocupado por Luizão, outro atacante com passagem pela Gávea. Veja o top 10:

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES