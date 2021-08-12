Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol se torna o 6º maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores

Atacante do Flamengo lidera a artilharia da competição em 2021...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 21:25
Crédito: Gabigol tem 20 gols em Libertadores; 19 pelo Flamengo (CESAR OLMEDO / POOL / AFP
O Flamengo deu um passo importante para chegar às semifinais da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro foi até o Paraguai e goleou o Olimpia por 4 a 1, abrindo uma ótima vantagem para o jogo de volta que será disputado na próxima semana, no Maracanã.
Arrascaeta foi quem abriu o placar, mas foi Gabigol o responsável por garantir o triunfo e a diferença no marcador. O camisa 9 balançou as redes duas vezes e deu a assistência para Vitinho anotar o 4º, já no fim da partida.
Gabriel se isolou na artilharia da competição com oito gols. De quebra, passou a ser também o 6º maior goleador brasileiro na história da disputa, com 20 tentos, ultrapassando Ricardo Oliveira - ex-Santos e São Paulo - e Guilherme - ex-Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro -, ambos com 19.
Agora, faltam apenas nove gols para Gabigol alcançar o topo do ranking, hoje ocupado por Luizão, outro atacante com passagem pela Gávea. Veja o top 10:
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogos3º - Fred - 23 gols em 40 jogos4º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos5º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos6º - Gabigol - 20 gols em 32 jogos7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos9º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados