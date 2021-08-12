Gabigol se torna o 6º maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores

O Flamengo deu um passo importante para chegar às semifinais da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro foi até o Paraguai e goleou o Olimpia por 4 a 1, abrindo uma ótima vantagem para o jogo de volta que será disputado na próxima semana, no Maracanã.
Arrascaeta foi quem abriu o placar, mas foi Gabigol o responsável por garantir o triunfo e a diferença no marcador. O camisa 9 balançou as redes duas vezes e deu a assistência para Vitinho anotar o 4º, já no fim da partida.
Gabriel se isolou na artilharia da competição com oito gols. De quebra, passou a ser também o 6º maior goleador brasileiro na história da disputa, com 20 tentos, ultrapassando Ricardo Oliveira - ex-Santos e São Paulo - e Guilherme - ex-Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro -, ambos com 19.
Agora, faltam apenas nove gols para Gabigol alcançar o topo do ranking, hoje ocupado por Luizão, outro atacante com passagem pela Gávea. Veja o top 10:
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogos3º - Fred - 23 gols em 40 jogos4º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos5º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos6º - Gabigol - 20 gols em 32 jogos7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos9º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos