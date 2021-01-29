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futebol

Gabigol se torna o 5º maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro

Atacante empata com Nunes, outro ídolo rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 09:33

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:33

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com duas assistências e um golaço, Gabriel Barbosa teve mais uma atuação decisiva com a camisa do Flamengo. A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, de virada, manteve o Rubro-Negro Carioca na briga pelo título nacional e, de quebra, viu o atacante se tornar um dos cinco maiores artilheiros do clube na história da disputa.
Com o tento anotado sobre o Tricolor Gaúcho, Gabigol chegou à marca de 34 bolas na rede em apenas 48 jogos de Brasileirão pela equipe da Gávea. O camisa 9 empatou em números gerais com Nunes. O goleador dos anos 80, no entanto, entrou em campo em 20 jogos a mais que Gabriel.
Agora, apenas quatro jogadores marcaram mais vezes que o atual artilheiro: Zico, Bebeto, Renato Abreu e Romário. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021
1º - Zico - 135 gols m 249 jogos2º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos3º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos4º - Romário - 37 gols em 62 jogos5º - Gabigol - 34 gols em 48 jogosNunes - 34 gols em 68 jogos7º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos8º - Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos10º - Obina - 28 gols em 115 jogos

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