Gabigol se torna o 5º maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com duas assistências e um golaço, Gabriel Barbosa teve mais uma atuação decisiva com a camisa do Flamengo. A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, de virada, manteve o Rubro-Negro Carioca na briga pelo título nacional e, de quebra, viu o atacante se tornar um dos cinco maiores artilheiros do clube na história da disputa.

Com o tento anotado sobre o Tricolor Gaúcho, Gabigol chegou à marca de 34 bolas na rede em apenas 48 jogos de Brasileirão pela equipe da Gávea. O camisa 9 empatou em números gerais com Nunes. O goleador dos anos 80, no entanto, entrou em campo em 20 jogos a mais que Gabriel.

Agora, apenas quatro jogadores marcaram mais vezes que o atual artilheiro: Zico, Bebeto, Renato Abreu e Romário. Confira o top 10:

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