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futebol

Gabigol reencontra o Palmeiras, seu rival favorito por Flamengo e Santos

Com 10 gols em 18 partidas, atacante do Flamengo costuma levar a melhor sobre o rival paulista desde os tempos em que defendia o Santos, clube que o revelou...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 10:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 10:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A presença de Gabriel Barbosa em campo é uma ameaça a todos times, mas o Palmeiras, rival do Flamengo nesta quinta-feira em Brasília, é a "vítima" favorita do camisa 9: são 10 gols marcados nas 18 jogos que atuou contra o adversário, somando as passagens por Santos, clube que o revelou, e pelo Rubro-Negro. A disputa pelo título do Brasileirão é outra motivação para o atacante, que deve atuar ao lado de Bruno Henrique no Estádio Mané Garrincha, a partir das 19h.
O histórico de Gabigol contra o Palmeiras em jogos pelo Flamengo é ainda mais impressionante: dois jogos e quatro gols, todos válidos pelo Brasileirão de 2019. No primeiro turno da atual edição do torneio, o atacante desfalcou o time - atingido por um surto de Covid-19 -, que empatou em 1 a 1 no Allianz Parque.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!O Palmeiras não é o único adversário que já sofreu quatro gols de Gabriel Barbosa pelo Flamengo: Fluminense, Fortaleza, Athletico, Goiás, Grêmio e Santos são os outros adversários favoritos do atacante, que está em sua segunda temporada no Ninho do Urubu. Ao todo, são 64 gols com o Manto.
Já pelo Santos, clube que defendeu entre 2014 e 2016 e, depois, em 2018, Gabigol enfrentou o Palmeiras 16 vezes (14 como titular) e marcou seis gols, fazendo do tradicional rival o seu "rival favorito" com a camisa do Peixe.. Confira o retrospecto de Gabriel Barbosa contra o Palmeiras:
Pelo Flamengo:2 jogos - 2 vitórias e 4 gols marcados
Jogos em que marcou:
1/12/2019 - BrasileirãoPalmeiras 1x3 Flamengo - 2 gols de Gabigol (titular)
1/9/2019 - BrasileirãoFlamengo 3x0 Palmeiras - 2 gols de Gabigol (titular)
Pelo Santos:16 jogos - 7 vitórias, três empates, cinco derrotas e 6 gols marcados
Jogos em que marcou:
12/7/2016 - BrasileirãoPalmeiras 1x1 Santos - 1 gol de Gabigol (titular)
24/4/2016 - PaulistaSantos 2(3)x(2)2 Palmeiras - 2 gols de Gabigol (titular)
25/11/2015 - Copa do BrasilSantos 1x0 Palmeiras - 1 gol de Gabigol
19/10/2014 - BrasileirãoPalmeiras 1x3 Santos - 2 gols de Gabigol

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