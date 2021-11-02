Gabigol quebra jejum pelo Flamengo, chega a 99 gols e desabafa: 'Gol é o que eu faço a vida toda'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo abriu 2-0 de vantagem, com gols de Gabigol, sendo o segundo um golaço, diante do Athletico-PR, nesta terça-feira, pela 4ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar de o atacante ter findado um incômodo jejum de tentos pelo clube e chegado a 99 com a camisa rubro-negra, o Furacão empatou já nos acréscimos, na Arena da Baixada: 2 a 2.Gabigol estava há nove jogos sem balançar as redes pelo Flamengo e, na saída para o intervalo, concedeu entrevista e respondeu o seguinte (na ocasião, o time carioca vencia por 2 a 0):

- Jejum, não, eu acho. Tive jogos pela Seleção onde pude fazer gols. Pelo Flamengo, isso não me abala. Não tem problema nenhum. Sei que a imprensa sempre fala de mim, fazendo gols ou não. Quando saio, quando não saio. É normal para mim, o que tenho que fazer é trabalhar. Sabia que isso ia acontecer, porque é o que faço a vida toda: gol - respondeu Gabigol ao canal "Rede Globo".

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Agora, Gabigol está a um gol da marca centenária pelo Fla. Ao todo, soma 29 gols em 37 jogos nesta temporada - é o artilheiro do clube.

A título de informação, Gabi não havia marcado contra Grêmio (em dois jogos seguidos), Barcelona-EQU (também em dois jogos seguidos), Athletico-PR (em três encontros anteriores), Cuiabá e Atlético-MG. O último tento pelo Rubro-Negro tinha sido no dia 28 de agosto, quando anotou três diante do Santos, na Vila Belmiro.

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