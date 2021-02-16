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futebol

Gabigol posta foto com Soteldo e as cores do Flamengo e agita a internet

Atacantes se encontraram no Guarujá nesta segunda e imagem gerou muita repercussão...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 09:46

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 09:46

Crédito: Instagram/@Gabigol
O atacante Gabigol, do Flamengo, aproveitou a folga de segunda no Guarujá e recebeu alguns amigos em sua casa na cidade, sendo um deles o atacante Soteldo. O ex-atacante do Peixe postou uma foto nas redes sociais ao lado do atual camisa 10 e colocou dois corações na imagem com as cores do Flamengo.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroA imagem gerou grande repercussão na internet. Soteldo virou Trending Topic no Twitter e torcedores do Flamengo pediram para o jogador reforçar o clube carioca.
A situação de Yeferson Soteldo no Alvinegro ainda está indefinida. O venezuelano está completando dois anos de Peixe, mas o clube ainda não acertou a dívida com os chilenos do Huachipato, o que resultou em processo na Fifa.No final do ano passado, os dois clubes encaminharam um acordo que previa a recompra de 50% dos direitos do jogador por US$ 3,5 milhões, que seria o valor referente a uma parte da dívida do Peixe com o clube chileno, além do Huachipato encerrar as demandas contra o Santos na Fifa, pagar as taxas do processo e US$ 200 mil diretamente ao atacante Soteldo pelas dívidas do Santos com o jogador entre salários e direitos de imagem.
No início de janeiro, o presidente Andrés Rueda afirmou que o jogador ainda não tinha aceitado as condições e deu prazo para ele decidir o futuro, mas a posição oficial ainda não foi anunciada.

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