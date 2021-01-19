Gabigol, Pedro e Luiz Adriano entram na briga pela artilharia do futebol brasileiro

Campeões brasileiros nos dois últimos anos, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, seguem na luta para repetir o feito nesta temporada. Ambos venceram nessa segunda-feira e diminuíram a diferença para o São Paulo, atual líder do campeonato, mas que só empatou com o Athletico Paranaense no fim de semana. E muito da esperança dos seus torcedores na briga pela taça passa pela pontaria de seus atacantes. Assim como foi nesta última rodada.Em São Paulo, Luiz Adriano brilhou no clássico com o Corinthians marcando duas vezes na goleada por 4 a 0 - Raphael Veiga também deixou dois. O camisa 10 chegou a 20 bolas na rede na temporada, a sua maior marca desde 2014/2015, quando ainda defendia o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e fez 21.Já pelo lado carioca, a disputa interna é grande. Contra o Goiás, na vitória rubro-negra por 3 a 0, Gabigol começou como titular e fez o 2º gol do jogo, após Arrascaeta abrir o marcador. Foi a sua 21ª bola na rede na temporada. Já nos acréscimos, Pedro, que havia entrado no 2º tempo no lugar de Bruno Henrique, fechou o placar e se isolou novamente como o principal goleador do Flamengo com 22 gols.