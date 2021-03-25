Gabigol pede para antecipar retorno e pode reforçar o Flamengo contra o Boavista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Técnico do Flamengo no início do Carioca, Maurício Souza pode ter um reforço de peso para a partida contra o Boavista, neste sábado. Apesar do planejamento do clube de unificar o elenco apenas na próxima segunda-feira, Gabigol pediu para fazer parte da lista dos atletas que viajarão para Bacaxá, em Saquarema. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoApós a polêmica ida a um cassino clandestino, Gabigol se reapresentou no Ninho do Urubu no dia 15 de março e vem realizando uma espécie de pré-temporada junto com outros atletas do grupo principal do Flamengo. A decisão se Gabigol poderá antecipar o retorno aos gramados será tomada pela comissão técnica de Rogério Ceni.

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