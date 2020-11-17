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Gabigol não se recupera e se torna mais um desfalque do Flamengo para duelo com o São Paulo

Além do camisa 9, o Rubro-Negro não poderá contar com Rodrigo Caio, 
Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas e Pedro, também lesionados...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 13:18
Crédito: Gabigol é mais um desfalque do Flamengo - @AlexandreVidal1 / CRF
Rio - O Flamengo ganhou mais um problema para o duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Gabigol não se recuperou de um problema muscular na coxa direita e desfalca o Rubro-Negro no Morumbi. A informação é do site 'Coluna do Flamengo'.
Gabriel se queixou de dores na coxa após o empate do Flamengo com o Atlético-GO e iniciou um tratamento para tentar se recuperar para a partida contra o time paulista. Entretanto, após ser reavaliado no CT Ninho do Urubu, o atacante foi vetado pela departamento médico do clube. Além dele, o Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas e Pedro, que ainda se recuperam de lesões. Os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira por suas seleções e também devem desfalcar o clube carioca.
Flamengo e São Paulo se enfrentam quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã e têm a vantagem do empate. Caso o Rubro- Negro vença por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

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