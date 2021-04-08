Gabigol mira mais gols e títulos no Flamengo e ouve recado de Renato Abreu: 'Você é um artilheiro nato'

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Destaque na vitória por 5 a 1 sobre o Madureira, na última segunda-feira, o atacante Gabriel Barbosa foi o convidado desta quinta da FlaTV. Mostrando mais uma vez gratidão pela marca alcançada com os dois gols no Raulino de Oliveira - alcançou Renato Abreu na artilharia do Século XXI -, o camisa 9 demonstrou vontade em aumentar o números de títulos com o Manto.

- São números expressivos. Espero que eu possa aumentar o número de jogos, gols, e, principalmente, de títulos. Estamos perto de mais um. Espero que a gente possa vencer no domingo - afirmou o atacante, antes de complementar:

- Feliz por esse recorde quebrado. Agradecer meus companheiros, a torcida, aos meus pais e a Deus por me abençoar em vários momentos que ficaram marcados para sempre. Se tornar o artilheiro do século no Flamengo não é um feito qualquer. Muito feliz em participar desse momento e divido com meus companheiros - finalizou Gabriel Barbosa, em entrevista ao canal do clube.Iniciando sua terceira temporada como jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa igualou os 73 gols de Renato Abreu pelo clube, e agora ambos dividem a artilharia do Rubro-Negro no Século XXI. O ex-meia, que teve duas passagens pelo Ninho do Urubu, falou com o camisa 9 durante a entrevista à FlaTV.

- Está batendo minha meta, fazendo de tudo de bom e melhor ai, hein? Parabéns pela meta. Você é um artilheiro nato, gostou de fazer gols. Te acompanhei no Santos. Sua vontade sempre foi imensa, não gosta de perder. Com certeza ainda vai fazer muitos gols - afirmou Renato Abreu em ligação.