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Gabigol mira mais gols e títulos no Flamengo e ouve recado de Renato Abreu: 'Você é um artilheiro nato'

Após alcançar meta do ex-meia, com quem atuou no Santos, o atacante Gabriel Barbosa participou de quadro na FlaTV...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:10
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Destaque na vitória por 5 a 1 sobre o Madureira, na última segunda-feira, o atacante Gabriel Barbosa foi o convidado desta quinta da FlaTV. Mostrando mais uma vez gratidão pela marca alcançada com os dois gols no Raulino de Oliveira - alcançou Renato Abreu na artilharia do Século XXI -, o camisa 9 demonstrou vontade em aumentar o números de títulos com o Manto.
- São números expressivos. Espero que eu possa aumentar o número de jogos, gols, e, principalmente, de títulos. Estamos perto de mais um. Espero que a gente possa vencer no domingo - afirmou o atacante, antes de complementar:
- Feliz por esse recorde quebrado. Agradecer meus companheiros, a torcida, aos meus pais e a Deus por me abençoar em vários momentos que ficaram marcados para sempre. Se tornar o artilheiro do século no Flamengo não é um feito qualquer. Muito feliz em participar desse momento e divido com meus companheiros - finalizou Gabriel Barbosa, em entrevista ao canal do clube.Iniciando sua terceira temporada como jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa igualou os 73 gols de Renato Abreu pelo clube, e agora ambos dividem a artilharia do Rubro-Negro no Século XXI. O ex-meia, que teve duas passagens pelo Ninho do Urubu, falou com o camisa 9 durante a entrevista à FlaTV.
- Está batendo minha meta, fazendo de tudo de bom e melhor ai, hein? Parabéns pela meta. Você é um artilheiro nato, gostou de fazer gols. Te acompanhei no Santos. Sua vontade sempre foi imensa, não gosta de perder. Com certeza ainda vai fazer muitos gols - afirmou Renato Abreu em ligação.
- Saudades e obrigado. Jogamos um pouquinho juntos, aprendi muito contigo. Bati uma meta que por muito tempo foi sua, o que mostra que você também é craque - respondeu Gabriel Barbosa, que jogou com Renato Abreu no Santos.

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