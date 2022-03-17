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Gabigol marca de pênalti e Flamengo vence o Vasco no Carioca

Rubro-Negro pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda se classifica para a grande final da competição
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 22:09

Publicado em 16 de Março de 2022 às 22:09

Gabigol, de pênalti, assegurou a vitória do Flamengo sobre o Vasco
Gabigol, de pênalti, assegurou a vitória do Flamengo sobre o Vasco Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Desta vez num Maracanã cheio e pela ida da semifinal do Carioca, Vasco e Flamengo voltaram a se encontrar após dez dias, porém o resultado foi o mesmo: vitória rubro-negra. Gabigol, de pênalti, foi quem preencheu o placar de 1 a 0, nesta quarta-feira (16), ampliando a vantagem do time de Paulo Sousa para chegar à decisão estadual, num clássico sonolento e carente de emoções. 
A gritante distância técnica entre Flamengo e Vasco ecoou na posse de bola e chances de finalização. Aliás, "que finalização?", se questiona o torcedor cruz-maltino, já que o time de Zé Ricardo nem sequer arrematou na etapa inicial. O ferrolho (mal) montada próximo à área não impediu que o Fla criasse chances, embora tenha faltado inspiração com a bola. Gabi, primeiramente, parou em Thiago Rodrigues após trama por baixo. Mas depois, de pênalti...

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Num momento em que o jogo estava monótono, na reta final do primeiro tempo, Arrascaeta acordou o estádio com uma cobrança de escanteio: quase fez um golaço olímpico. E o Fla acendeu, tanto que, minutos depois, outra cobrança de escanteio fez Anderson Conceição tocar com a mão na bola. O árbitro revisou através do VAR, assinalou pênalti e permitiu a Gabi se sentir em casa: bola de um lado, goleiro para o outro (e comemoração diante da torcida vascaína). A vantagem fez jus ao único time que se propôs a atacar. 
O Vasco precisava de uma injeção de ousadia. O empate também não interessava, então Zé já voltou do vestiário com Figueiredo e apostou numa marcação mais alta para forçar o erro do Fla em seu campo de ataque. A joia vascaína acertou um tirambaço, de fora, no alvo, mas Hugo salvou com a ponta dos dedos na melhor oportunidade do segundo tempo.
Ao menos houve mais competição na sonolenta etapa derradeira, na qual pouquíssimas chances foram criadas, mesmo o gogó incansável das torcidas. 
O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo (20), novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara. E procura-se mais emoção até lá.

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