  • Gabigol mantém 'discurso modesto' após Flamengo golear o Olimpia: 'Seguimos com os pés no chão'
Camisa 9 marcou quatro gols nos confrontos com o Olimpia, e ajudou o Flamengo a chegar às semifinais da Copa Libertadores...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 21:36

LanceNet

Crédito: AFP
O Flamengo sobrou no Mané Garrincha e, com nova goleada sobre o Olimpia, por 5 a 1, confirmou sua vaga na semifinal da Libertadores. O placar agregado de 9 a 2 indica a facilidade que o time de Renato Gaúcho encontrou diante do rival paraguaio, mas Gabigol, autor de quatro gols nos confrontos, manteve um "discurso modesto" nesta quarta, ao deixar o campo como melhor da partida.
+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final- Foram jogos difíceis, fizemos os gols, trabalhamos bastante e mostramos nosso futebol. Todos reconhecem o futebol do Flamengo, o time que temos. Seguimos com os pés no chão e vamos em frente - disse Gabi, antes de seguir:
- Todo mundo conhece o futebol do Flamengo. Queremos vencer e sempre que puder fazer gols. Vencemos bem os jogos, é continuar que domingo tem mais.O adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores será conhecido nesta quinta-feira, na partida entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, às 21h30.

