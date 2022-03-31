Gabigol lança hashtag e incentiva torcida do Flamengo para a decisão do Carioca: 'Sábado é um novo dia'

O resultado diante do Fluminense esteve bem distante do que a torcida rubro-negra sonhava no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No entanto, o clima é de otimismo e de acreditar na qualidade do elenco do Flamengo para a virada. Com isso, Gabigol utilizou sua rede social para convocar a torcida e lançar uma hashtag: #EuacreditoMengãoO atacante utilizou sua página oficial no twitter para mostrar que acredita na força do time para a virada e convocar a torcida a comparecer em massa no sábado. Gabigol também segue na briga pela artilharia isolada do Estadual, já que tem 8 gols e segue empatado com Erison, do Botafogo.

- #EuacreditoMengão Hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e SÁBADO É UM NOVO DIA! Vamos Juntos, Nação #EuacreditoMengão- publicou o atacante rubro-negro em sua página oficial no twitter.

Apesar de ter tido mais volume de jogo, o time rubro-negro não conseguiu sair de campo com a vitória e agora terá uma tarefa dura. Reverter a desvantagem de dois gols para ainda manter vivo o sonho do tetracampeonato inédito. Para isso, terá que vencer por três gols de diferença, caso o triunfo seja por dois, o título será definido nas cobranças de pênaltis.

Os dois gols de Germán Cano em falhas coletivas e individuais da defesa rubro-negra ligaram o alerta. O técnico Paulo Sousa afirmou que o time tem que ser mais consistente para fazer um jogo correto e com a força da torcida sair de campo com o título.

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O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão Carioca de 2022. O clube carioca informou que os ingressos destinados exclusivamente à torcida rubro-negra estão esgotados.