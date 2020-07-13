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Gabigol lamenta ficar fora da final do Carioca: 'Desrespeito com o seu trabalho, com sua equipe e família'

Atacante foi expulso nos minutos finais do Fla-Flu e não jogará a partida decisiva do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, às 21h, no Estádio do Maracanã...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 22:16

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 22:16
Crédito: Reprodução/Twitter
Expulso nos minutos finais da partida contra o Fluminense, neste domingo, o atacante Gabriel Barbosa lamentou a decisão do juiz Wagner do Nascimento Magalhães, que aplicou o segundo cartão amarelo no momento em que o camisa 9 ia para fora do gramado, para ser substituído por Léo Pereira. O centroavante pediu "um pouco de respeito, e responsabilidade, por favor".
- Assim.. Simplesmente assim tiram você de uma final! Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família que torce por você em cada jogo! Um pouco de respeito, e responsabilidade, por favor! - publicou o camisa 9.
A segunda partida da decisão do Carioca será na próxima quarta, às 21h, novamente no Estádio do Maracanã, com transmissão em tempo real do L!.

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